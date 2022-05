Verstappen ganó en el debut del Gran Premio de Miami en el circuito de la Fórmula 1

Este domingo se llevó a cabo una de las carreras más esperadas de la temporada 2022 de la Fórmula 1: el Gran Premio de Miami, que hizo su debut dentro del circuito más importante del automovilismo mundial.

Aunque eran miles las miradas que se posaron sobre ella en todo el planeta, la prueba decepcionó en la gran mayoría del trámite y solo trajo muchas emociones sobre el final, en donde el español Carlos Sainz le arrebató el tercer puesto al mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

El gran ganador en Miami fue el neerlandés Max Verstappen, quien dominó ampliamente la carrera. En menos de 10 vueltas, el piloto de Red Bull pasó a Charles Lecrerc y de ahí en más nadie se le acercó para disputarle el título en la 'capital del sol'.

El vigente campeón mundial, que suma tres victorias en las primeras cinco pruebas del año, adelantó en una espectacular salida al español Carlos Sainz y en la novena vuelta a Leclerc, concluyó en segunda posición y sigue líder del campeonato por puntos.

Sainz terminó en tercer lugar, sumando su tercer podio de la temporada, después de resistir una embestida final del mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), que fue cuarto.

"¡Qué carrera!", clamó Verstappen, que acumula 23 victorias en su carrera. "Ha sido bueno pero muy duro. El equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario, una gran recuperación. Creo que necesito un trago".

Verstappen, ganador también en Arabia Saudita y Emilia Romagna, recortó distancia a Leclerc en la clasificación por puntos tras una carrera desgastante bajo el fuerte calor y humedad de Miami.

Las temperaturas en la pista superaron los 40 grados y varios pilotos protestaron por la falta de agarre del asfalto. Leclerc sigue en cabeza de la tabla con 104 puntos, seguido de Verstappen (85) y Pérez (66), mientras Sainz es quinto (53) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) sexto (36).

Por detrás de la pelea entre los pilotos de Ferrari y Red Bull, los Mercedes de George Russell y Hamilton quedaron en el quinto y sexto puesto. El español Fernando Alonso (Alpine) finalizó en el noveno lugar. Aparte de la temprana remontada del neerlandés, la carrera se desarrolló sin grandes sobresaltos hasta que el auto de seguridad entró en pista por un choque entre el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el británico Lando Norris (McLaren).

Esta situación derivó en que se abrieran dos batallas en las últimas 11 vueltas, con Leclerc intentando recuperar la cabeza ante Verstappen y 'Checo' Pérez el podio ante Sainz, sin que ninguno de ellos lograra su objetivo.

"La carrera fue físicamente muy difícil, vimos algunos problemas con el neumático. El final fue muy competitivo y pensé que podía alcanzar a Max", admitió Lecrerc. Por su parte, Carlos Sainz dijo que "fue una carrera difícil, el vehículo se movía, se deslizaba, pero el podio es un resultado decente".

Ferrari no levanta cabeza

Al verse sobrepasado por Verstappen, Ferrari encajó el domingo una nueva decepción después del anterior tropiezo en Emilia-Romaña, donde Leclerc fue sexto y Sainz se retiró.

Verstappen derribó la barrera de Ferrari al pasar al español en la salida y poco después, al ser avisado de que Leclerc tenía problemas con un neumático, lo sobrepasó en la vuelta 9, fintándole primero por el exterior y avanzándole por el interior.

La carrera estaba siendo muy limpia hasta el accidente entre Gasly y Norris, que perdió un neumático en la pista. 'Checo' fue el único de los cuatro primeros posicionados que entró en boxes en el parón. Con nuevos neumáticos y las nubes amenazando lluvia, el piloto de Guadalajara se lanzó a por la tercera plaza pero Sainz logró neutralizar los ataques.

"No pude hacer nada. Tenía demasiado déficit en el motor. Tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía potencia en las rectas (...) Un desastre total. Me hubiera encantado estar en ese podio con todos los latinos que me han apoyado este fin de semana", lamentó Pérez.

La cabeza de la carrera vivió un duelo final entre Leclerc y Verstappen, quien prevaleció en el mano a mano al llegar a meta con 3,78 segundos de ventaja.

Las estrellas que estuvieron presentes en el GP de Maimi

El Gran Premio de Miami tuvo un glamuroso estreno en la Fórmula 1 luciendo el creciente atractivo de la competición en Estados Unidos, que en 2023 añadirá una tercera carrera al calendario, a celebrar en Las Vegas (Nevada).

Una colección de todo tipo de celebridades desfilaron por el paddock de Miami, con leyendas del deporte como Michael Jordan, Tom Brady y David Beckham, cantantes como Maluma y Pharrell Williams y actores como Matt Damon. El puertorriqueño Luis Fonsi entonó el himno estadounidense ante unas gradas repletas, donde se esperaban unos 82.000 aficionados.

El circuito, que simulaba algunos elementos típicos de la ciudad como un falso puerto deportivo, fue construido en los aparcamientos del Hard Rock Stadium, sede del Masters 1000 de tenis y hogar de los Miami Dolphins de la NFL. Como cierre de fiesta, Verstappen recibió en el podio un casco de los Dolphins de manos de Dan Marino, el gran mito de la franquicia.