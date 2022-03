¡Imperdible! Las Vegas se suma a los grandes circuitos de la F1 para el próximo año

Una buena noticia se dio a conocer este jueves 31 de marzo, para todos los seguidores de la Fórmula 1, teniendo en cuenta que para el próximo año se confirmó la aparición de un nuevo circuito en la máxima categoría del automovilismo, en esta oportunidad Estados Unidos sumó una nueva ciudad para el calendario de los pilotos.

Según se pudo dar a conocer por medio de las redes sociales de la F1, para el próximo año estará el gran premio de Las Vegas, siendo esta su tercera participación en este certamen mundialista, que, cada año, integra más aficionados al mundo del motor y la velocidad.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, estuvo presente en la ciudad de Las Vegas, para cerrar el acuerdo y conocer un poco más el circuito, que en esta oportunidad será nocturno en un ámbito muy urbano. De igual forma, por medio de un comunicado se mostró contento por la llegada de la competición a la ciudad del ‘entretenimiento’

“No hay mejor lugar como Las Vegas para que la Fórmula 1 dispute una nueva carrera. Esto demuestra el gran crecimiento que está teniendo este deporte en Estados Unidos y quiero agradecerles a todas las autoridades de esta ciudad por recibirnos”.

