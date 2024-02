El dron que revolucionará las transmisiones de Fórmula 1 y que sorprendió a Max Verstappen: video

Max Verstappen hizo historia en el 2023 y va por más en el 2024. El piloto neerlandés, de 26 años, conquistó su tercer Mundial de Fórmula 1 luego de vencer a 'Checo' Pérez y Lewis Hamilton. El corredor de Red Bull Racing ganó 19 de los 22 Grandes Premios y sumó 575 puntos a lo largo de la temporada. Pues bien, la escudería austríaca construyó el dron más rápido del mundo y lo puso a competir con 'Mad Max'.

Ralph Hogenbirk, también conocido como Shaggy FPV, junto con un equipo de ingenieros neerlandeses y Red Bull Advanced Technologies, se embarcaron en un proyecto denominado 'Rocket Drone'. El modelo, que tomó más de un año en construirse, puede volar a más de 300 kilómetros por hora y seguirle el paso al monoplaza RB20. Tiene una capacidad de aceleración de 100 a 300km/h de apenas dos segundos.

Debido a sus exigencias de aceleración y desaceleración, la batería del dron tiene una duración de vuelo de 3 minutos. A pesar de que pareciera ser un tiempo escaso, es una 'eternidad' en la máxima categoría del automovilismo y podría revolucionar las transmisiones televisivas de F1.

"Nunca pensé que vería un dron yendo tan rápido solo para grabar imágenes de la cámara. Me sorprendió mucho lo rápido que podía seguir el ritmo y también lo cerca que podría llegar en las curvas, cómo gira. Da una perspectiva un poco diferente para ver la Fórmula 1", señaló el tricampeón mundial de Fórmula 1, en un video elaborado por Red Bull.

Pues bien, la prueba se llevó a cabo en Silverstone, un circuito que le había sido esquivo a Verstappen hasta 2023. El corredor nacido en Hasselt, de 26 años, había corrido esta pista en ocho oportunidades sin conseguir subirse a lo más alto del podio. Pues bien, el año pasado 'voló' en Northamptonshire (Inglaterra), venciendo a Lando Norris y Hamilton.

