"Me dio mucha rabia, yo estaba trabajando": habló el camarógrafo que agredió Dibu Martínez

Este martes 10 de septiembre, la Selección Colombia se vio las caras con su similar de Argentina para disputar un duelo correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La 'tricolor' se impuso por 2-1 y defendió su invicto en el certamen clasificatorio de la Conmebol. El duelo estuvo 'manchado' por una reprochable acción de Emiliano 'Dibu' Martínez.

El arquero del Aston Villa tuvo una tarde para el olvido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El guardameta argentino quedó retratado en el primer gol de Colombia, pues fue superado por el centro de James Rodríguez y Yerson Mosquera cabeceó a placer para abrir el marcador en Barranquilla. Esta anotación le impidió igualar el récord de vallas invictas que ostenta 'Chiquito' Romero en la 'albiceleste' por Eliminatorias.

Los comandados por Lionel Scaloni lograron empatar el partido, gracias a un gol de Nico González. Sin embargo, los flamantes bicampeones de la Copa América se fueron con las 'manos vacías', pues Martínez perdió el duelo con el volante del Rayo Vallecano, quien lo engañó desde los 'doce pasos'. El exarquero de Arsenal quería sumar su séptima valla invicta, pero sufrió dos anotaciones contra la 'amarilla'. Al final del partido, le propinó un manotazo a una cámara y quedó en el 'ojo del huracán'.

Camarógrafo le mandó un mensaje al 'Dibu' Martínez

"'Dibu', hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. San el pitazo final, yo como camarógrafo y operador de 'steady', siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo empieza a decir por el intercom. Simplemente, entro a la cancha, después de 90' minutos todos están cansados, y busco reacciones", empezó diciendo Jackson, en una conversación con Noticias RCN.

"Veo al 'Dibu' saludándose con dos arqueros suplentes y me acerco a él; y de la nada me tira un manotazo. Me dio rabia, me dio mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo, atajando. Ni siquiera estaba jugando fútbol con él, me dio mucha rabia pero no le dije nada en el momento. Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota, pero... pa 'lante Dibu", concluyó.

Testimonio del camarógrafo que agredió Dibu Martínez: en video