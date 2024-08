Medellín salió de su 'empatits' y venció 1-0 a Boyacá Chicó: vea el gol del triunfo

Este miércoles 31 de julio, Independiente Medellín recibió a Boyacá Chicó para disputar un duelo adelantado por la sexta fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Los dirigidos por Alfredo Arias, quienes habían hilado tres empates en el inicio del Clausura, reclamaron su primer triunfo al imponerse por 1-0 en el Atanasio Girardot. Marcus Vinicius anotó el único gol en el 'coloso de la 74'.

El DIM fue en busca del triunfo desde que sonó el silbato de Alexander Ospina. Al minuto 2', Ménder García recibió un balón en el mediocampo y filtró un estupendo pase entre los zagueros 'ajedrezados'. Rafael Uzcátegui intentó rechazar el peligro con una barrida, pero no llegó a tiempo. Diego Moreno corrió al espacio y Rogerio Caicedo salió apresuradamente a cortar el envío.

El arquero vallecaucano derribó al canterano de Envigado; sin embargo, el referí quindiano no sancionó falta y Jersson González no pudo aprovechar la soledad del arco. El 'poderoso de la montaña' insistió y logró abrir el marcador al 45+1'. García asistió a Marcus Vinicius después de un gran desborde del exjugador de Independiente Santa Fe. El futbolista brasileño desenfundó un potente remate, el cual se desvió ligeramente en Frank Lozano. Caicedo quedó desacomodado y no pudo evitar la caída de su arco.

En el segundo tiempo, el cuadro antioqueño siguió controlando el desarrollo del compromiso y estuvo ceca de ampliar la ventaja. Al 70', Moreno ejecutó un potente derechazo, el cual se estrelló contra el palo derecho del guardameta con pasado en Santa Gema y Tauro FC. Al final no quedó tiempo para más y Medellín obtuvo su primer triunfo en la Liga 2024-II, el cual le permitió entrar de manera parcial al 'grupo de los 8'.

Medellín 1 vs. Boyacá Chicó 0: vea el gol del triunfo

¿Cuándo vuelven a jugar Independiente Medellín y Boyacá Chicó?

El próximo domingo 4 de agosto, el DIM visitará a Deportivo Cali para disputar un partido de máxima tensión en Palmaseca, luego de la derrota del 'azucarero' contra Fortaleza. El duelo en Palmira arrancará a las 7:50 p. m. (Colombia).

Por su parte, el conjunto boyacense se verá las caras con Deportivo Pereira el próximo martes 6 de agosto. El encuentro en el Hernán Ramírez Villegas iniciará a las 8:00 p. m.