Los duros memes que dejó la eliminación de Colombia del Mundial 2026 a manos de Suiza

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 tras caer en la tanda de penaltis frente a Suiza, luego de un partido muy disputado que terminó 0-0 en los 120 minutos.

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El equipo de Néstor Lorenzo nunca logró desplegar su mejor fútbol y la clasificación a los cuartos de final se definió desde los doce pasos, donde la efectividad terminó marcando la diferencia.

Las redes no perdonaron a Colombia tras la eliminación

En la definición por penaltis, Dávinson Sánchez y Juan Camilo 'Cucho' Hernández fallaron sus respectivos cobros, lo que permitió que Suiza sellara su clasificación y dejara a la 'Tricolor' fuera de la Copa del Mundo.

La eliminación causó tristeza entre los aficionados, pero también desató una ola de memes que rápidamente inundó las redes sociales.

Las publicaciones hicieron referencia al bajo nivel mostrado por Colombia durante el compromiso, a la oportunidad desperdiciada de enfrentar a Argentina en los cuartos de final y, por supuesto, a los penales errados por Dávinson Sánchez y el 'Cucho' Hernández.

Como suele ocurrir tras los grandes acontecimientos del fútbol, el humor volvió a ser protagonista entre los hinchas, que reaccionaron con creatividad a una noche amarga para la Selección.

Los memes que dejó la derrota de Colombia ante Suiza