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Jugadores de la Selección Colombia rompieron en lágrimas tras eliminación del Mundial de 2026

Los jugadores de la tricolor se vieron muy afectados por su derrota en la tanda de penales ante Suiza.

Foto: AFP

Noticias RCN

julio 07 de 2026
06:03 p. m.
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La Selección Colombia dijo adiós a su sueño mundialista este martes tras quedar eliminado a manos de Suiza desde los doce pasos. La tricolor fue superada por un marcador de 3-4 (penales).

Tras la eliminación, varios jugadores de la tricolor cayeron derrotados en el suelo y entre lágrimas se despidieron de la Copa del Mundo. Juanfer, Luis Díaz y Davinson Sánchez fueron de los más afectados tras la tanda.

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