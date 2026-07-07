Jugadores de la Selección Colombia rompieron en lágrimas tras eliminación del Mundial de 2026

La Selección Colombia dijo adiós a su sueño mundialista este martes tras quedar eliminado a manos de Suiza desde los doce pasos. La tricolor fue superada por un marcador de 3-4 (penales).

Tras la eliminación, varios jugadores de la tricolor cayeron derrotados en el suelo y entre lágrimas se despidieron de la Copa del Mundo. Juanfer, Luis Díaz y Davinson Sánchez fueron de los más afectados tras la tanda.