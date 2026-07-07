Haaland, el fenómeno viral de la Copa del Mundo que se tomó todas las redes sociales

La Copa del Mundo 2026 está siendo el tema de conversación entre millones de fanáticos e hinchas de las selecciones que se mantienen en pie en la competencia.

No obstante, algunos deportistas se han llevado especialmente la atención del público ya que las auténticas celebraciones y el nivel deportivo han marcado la diferencia durante todo el evento.

Este ha sido el caso del jugador noruego Erling Haaland, quien ya se perfila como uno de los posibles goleadores para esta edición y se ha llevado la atención por parte de millones de internautas que no solo se han centrado en el modo de juego del hombre, sino también en sus gestos, acciones y celebraciones.

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Haaland se convierte en el fenómeno de las redes

Con solo 25 años, Haaland ya es protagonista de todos los cánticos por parte de la hinchada noruega, quienes han destacado desde el primer día por sus auténticas celebraciones al mejor estilo vikingo. Este se ha convertido en uno de los futbolistas con el mejor promedio de gol al brillar tanto en el Borussia Dortmund y el Manchester City.

Sin embargo, el interés por conocer detalles de su vida se ha ido incrementando con el paso de los días, pues con 15 años el joven Haaland intentó debutar en el mundo de la música al rapear con sus amigos.

Su autenticidad en la cancha también ha diferenciado su juego de los demás ya que el futbolista, de gran altura, se lleva la atención al marcar goles y celebrarlos.

Dentro de sus reacciones se ha hecho énfasis en lo impredecible de su actuar ya que ha llegado a anotar goles sin necesidad de participar en la totalidad de las jugadas.

Su tiempo por fuera de la cancha también ha sido objeto de discusión, pues varios de sus gestos, facciones y hasta maneras de expresarse han sido tendencia en internet por la imponente figura que proyecta.

Haaland como una de las nuevas figuras más sobresalientes

Durante cuatro temporadas en el Manchester City, el noruego ha sido el máximo goleador de la Premier League durante tres ocasiones y alcanzó 100 goles en 111 encuentros deportivos.

Ahora su doblete contra Brasil ingresará dentro del libro de sus triunfos, pues el hombre llevó a que su selección eliminara a la pentacampeona durante un inhóspito encuentro en la Copa del Mundo 2026.