Colombia quedó eliminada del Mundial tras caer por penales ante Suiza

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 este martes 7 de julio al perder en la definición por penales frente a Suiza, luego de igualar 0-0 durante los 120 minutos en Vancouver. La 'Tricolor' luchó hasta el final, pero los errores desde los once pasos le costaron el sueño de avanzar a los cuartos de final.

Después de un intenso empate sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga, Colombia cayó en la tanda de penales ante Suiza y quedó eliminada del Mundial 2026. El conjunto europeo enfrentará a Argentina en los cuartos de final.

¿Cómo fue la definición por penales entre Colombia y Suiza?

Tras un partido muy cerrado, con pocas oportunidades claras para Colombia y varias intervenciones decisivas de Camilo Vargas para mantener el empate, el clasificado se definió desde el punto penal.

La serie comenzó con tranquilidad para la Selección Colombia. Juan Fernando Quintero abrió la tanda con un remate al centro del arco para poner el 1-0 parcial.

Granit Xhaka respondió por Suiza. Camilo Vargas alcanzó a rozar el balón, pero no logró desviarlo y el marcador quedó igualado.

El primer golpe para la 'Tricolor' llegó con Davinson Sánchez. El defensor estrelló su cobro en el palo y dejó la ventaja en manos de los europeos.

Suiza no desaprovechó el regalo. Zeki Amdouni convirtió el segundo cobro y puso arriba a su selección.

Jáminton Campaz mantuvo con vida a Colombia al anotar su penal, aunque el arquero suizo estuvo cerca de detenerlo.

Cuando parecía que Suiza tomaba impulso, Manuel Akanji envió su remate por encima del travesaño, devolviendo la esperanza al equipo de Néstor Lorenzo.

Sin embargo, el momento decisivo llegó con Luis Javier 'Cucho' Hernández. El delantero colombiano cobró hacia un costado, pero el arquero suizo adivinó la trayectoria y evitó el gol.

El cuarto ejecutante suizo no falló y volvió a poner en ventaja a su equipo. Luis Díaz asumió la responsabilidad del siguiente disparo y convirtió para mantener con vida a Colombia, aunque la presión seguía del lado europeo.

Finalmente, el último cobrador de Suiza no falló. Con un remate certero selló la clasificación de los europeos y puso punto final al camino de Colombia en la Copa del Mundo.

Colombia se despide del Mundial

La Selección Colombia se despide del torneo tras una campaña que ilusionó al país y en la que volvió a instalarse entre las mejores selecciones del campeonato. El equipo de Néstor Lorenzo mostró solidez durante gran parte del Mundial, aunque en los octavos de final encontró a un rival que supo resistir y definir mejor desde el punto penal.

Con la eliminación de Colombia, Suiza se instala entre los ocho mejores del Mundial 2026 y ahora enfrentará a Argentina en los cuartos de final, mientras la 'Tricolor' deberá comenzar a pensar en el futuro después de quedarse a un paso de seguir haciendo historia.