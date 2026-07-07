Murió Lauren Bennett, cantante que hizo parte del éxito Party Rock Anthem de LMFAO

A través de redes sociales, el grupo musical G.R.L. dio a conocer el fallecimiento de una de sus integrantes: Lauren Bennett, a los 36 años.

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“Nuestros corazones están rotos y no podemos empezar a expresar cuánto significaba para nosotros”, esto se menciona en la publicación dando a conocer la trágica noticia.

El grupo G.R.L. dio el anuncio

El grupo comenzó en 2011 como un relanzamiento de The Pussycat Dolls. La revista Rolling Stone aseguró en un artículo que el estilo es similar al de las reconocidas Spice Girls.

En septiembre de 2014, se dio un trágico hecho: Simone Battle, una de las integrantes, se quitó la vida. Al año siguiente y tras el abandono de dos, el grupo se disolvió.

Para 2016, el grupo volvió con Bennett y Natasha Slayton. Este segundo ciclo se extendió hasta 2018-2019, hasta cuando las integrantes se enfocaron en sus carreras en solitario.

La carrera de Bennett

Si bien hace seis años corrió el rumor de un tercer ciclo tras una foto de las exintegrantes reunidas en un set de grabación, aquel posible retorno no se dio.

Además de hacer parte de G.R.L., Bennett integró Paradiso Girls y The Pussycat Dolls. Su salto al estrellato se dio en 2011 cuando hizo parte de la canción Party Rock Anthem del grupo LMFAO. También participó GoonRock.

La canción fue publicada en YouTube el 9 de marzo de 2011 y hasta el momento tiene 2.568.541.617 vistas. Fue producida por la disquera Interscope y quedó incluida en el álbum Sorry for Party Rocking. Además, alcanzó a ser número 1 en la lista Hot 100 de Billboard.