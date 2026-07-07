CANAL RCN
Deportes

Oficial: ¡Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026, con fechas y horarios!

Quedaron definidos los cuartos de final del Mundial 2026. Conozca los cruces, las fechas y los horarios.

Cuartos de final del Mundial
Foto: AFP

Sebastián Montañez

julio 07 de 2026
05:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los cuartos de final del Mundial 2026ya están definidos. Suiza fue la última clasificada a esta instancia tras vencer a Colombia en los octavos de final, resultado que le permitió instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo y citarse con una de las grandes favoritas: Argentina.

¿Qué significa el gesto de Hossam Hassan? DT de Egipto desató polémica mundial tras perder con Argentina
RELACIONADO

¿Qué significa el gesto de Hossam Hassan? DT de Egipto desató polémica mundial tras perder con Argentina

La jornada de este martes también dejó la dramática clasificación de la Albiceleste, que remontó un marcador adverso para derrotar 3-2 a Egipto y asegurar su presencia en la siguiente ronda. Con ello, quedaron confirmados los cuatro enfrentamientos que prometen emociones y grandes duelos rumbo a las semifinales.

Los partidos de los cuartos de final podrán seguirse por la señal del Canal RCN, que tendrá la transmisión y el cubrimiento especial de cada compromiso.

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026

La programación oficial quedó definida de la siguiente manera:

  • Marruecos vs. Francia – Jueves 9 de julio | 3:00 p.m. (hora de Colombia).
  • España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio | 2:00 p.m. (hora de Colombia).
  • Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio | 4:00 p.m. (hora de Colombia).
  • Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio | 8:00 p.m. (hora de Colombia).
¿A quién enfrentaría la Selección Colombia si vence a Suiza en octavos de final?
RELACIONADO

¿A quién enfrentaría la Selección Colombia si vence a Suiza en octavos de final?

Las ocho selecciones llegan con argumentos para soñar con el título, aunque varios de estos cruces enfrentan a equipos que han mostrado un gran nivel durante toda la competencia.

Suiza buscará hacer historia frente a Argentina

El duelo entre Suiza y Argentina será uno de los más esperados de esta fase, pues el elenco europeo evitó el cruce sudamericano ante Colombia.

Jugador de Egipto explotó en plena entrevista y asegura que el Mundial está "amañado" para Argentina
RELACIONADO

Jugador de Egipto explotó en plena entrevista y asegura que el Mundial está "amañado" para Argentina

El ganador de esta llave se instalará en las semifinales y quedará a solo dos partidos de levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

Por su parte, Francia intentará confirmar su favoritismo frente a Marruecos, España se medirá con una Bélgica que llega en gran momento y Noruega buscará sorprender a una Inglaterra que ha mostrado solidez en las rondas de eliminación directa.

Con estos enfrentamientos, el Mundial 2026 entra en su recta decisiva. A partir de ahora no hay margen de error y cada partido definirá el camino de las selecciones que siguen soñando con conquistar la Copa del Mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia quedó eliminada del Mundial tras caer por penales ante Suiza

Mundial de fútbol

Video: ¡El increíble fallo de Jáminton Campaz en la última jugada del Colombia vs. Suiza!

Selección Colombia

El palo le negó el gol a Colombia: Lucumí hizo temblar a Suiza

Otras Noticias

Terremoto

Este es el edificio que desafió la fuerza de los terremotos en Venezuela y quedó en pie

Mientras decenas de construcciones colapsaron, una modesta edificación resistió.

Gobierno Nacional

Nicolás Gómez sería el jefe de gabinete en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella

Nicolás Gómez sería el designado para ser el jefe de gabinete en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Acueducto de Bogotá

Desde julio aumenta el recibo del agua en Bogotá y varios municipios: aliste el bolsillo

Erling Haaland

Haaland, el fenómeno viral de la Copa del Mundo que se tomó todas las redes sociales

Enfermedades

Detrás de las cirugías plásticas hay un trastorno psicológico que enciende las alertas: ¿Cuál es?