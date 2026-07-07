Oficial: ¡Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026, con fechas y horarios!

Los cuartos de final del Mundial 2026ya están definidos. Suiza fue la última clasificada a esta instancia tras vencer a Colombia en los octavos de final, resultado que le permitió instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo y citarse con una de las grandes favoritas: Argentina.

La jornada de este martes también dejó la dramática clasificación de la Albiceleste, que remontó un marcador adverso para derrotar 3-2 a Egipto y asegurar su presencia en la siguiente ronda. Con ello, quedaron confirmados los cuatro enfrentamientos que prometen emociones y grandes duelos rumbo a las semifinales.

Los partidos de los cuartos de final podrán seguirse por la señal del Canal RCN, que tendrá la transmisión y el cubrimiento especial de cada compromiso.

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026

La programación oficial quedó definida de la siguiente manera:

Marruecos vs. Francia – Jueves 9 de julio | 3:00 p.m. (hora de Colombia).

España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio | 2:00 p.m. (hora de Colombia).

Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio | 4:00 p.m. (hora de Colombia).

Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio | 8:00 p.m. (hora de Colombia).

Las ocho selecciones llegan con argumentos para soñar con el título, aunque varios de estos cruces enfrentan a equipos que han mostrado un gran nivel durante toda la competencia.

Suiza buscará hacer historia frente a Argentina

El duelo entre Suiza y Argentina será uno de los más esperados de esta fase, pues el elenco europeo evitó el cruce sudamericano ante Colombia.

El ganador de esta llave se instalará en las semifinales y quedará a solo dos partidos de levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

Por su parte, Francia intentará confirmar su favoritismo frente a Marruecos, España se medirá con una Bélgica que llega en gran momento y Noruega buscará sorprender a una Inglaterra que ha mostrado solidez en las rondas de eliminación directa.

Con estos enfrentamientos, el Mundial 2026 entra en su recta decisiva. A partir de ahora no hay margen de error y cada partido definirá el camino de las selecciones que siguen soñando con conquistar la Copa del Mundo.