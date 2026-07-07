Desde julio aumenta el recibo del agua en Bogotá y varios municipios: aliste el bolsillo

La empresa de Acueducto de Bogotá informó que, en este mes de julio, habrá cambios en las tarifas de agua y alcantarillado.

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Las modificaciones responden a la implementación de la nueva metodología tarifaria adoptada por la Comisión Regulada de Agua Potable CRA en marzo de este año.

¿Por qué sube la factura?

Cabe mencionar que la forma para calcular las tarifas no se definió exclusivamente para Bogotá, sino que la resolución de hace pocos meses se enfocó en las grandes empresas prestadoras.

Para el caso puntual de la capital, los cambios en las tarifas se aplicarán en Gachancipá y algunas zonas en Soacha, Tocancipá y Zipaquirá.

Un dato importante es que las modificaciones no están relacionadas con la forma en que se factura con el consumo de agua, tarifas por cargo fijo y subsidios aplicables.

¿De cuánto será el aumento?

La variación en promedio para Bogotá será de 4.900 pesos a la factura mensual, traducida en un 6.67 %. Para Soacha será de $ 1.180 (2.3 %) y en Gachancipá de $ 4.400 (11 %). Los cambios comenzaron a aplicarse el 1 de julio; entonces, en la próxima facturación se verán reflejados, a final de mes.

De acuerdo con lo mencionado por la entidad, la nueva metodología contempla modificaciones que responden al reconocimiento de inversiones que se trasladan a las tarifas ya ejecutadas, cambios en las tasas de rentabilidad de los prestadores y actualización de costos, vigencia 2024.

Un punto clave es que los subsidios y contribuciones se seguirán aplicando a partir de los lineamientos de la normativa vigente, así como de las decisiones adoptadas por autoridades locales (concejos municipales o entes distritales).

En diálogo con Caracol Radio, la gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, dio más detalles. Puso como referencia una vivienda estrato cuarto que, con el aumento del 6.67 %, será de $ 4.900. El valor final, entonces, dependerá del consumo registrado y las otras condiciones (como el estrato y los subsidios).