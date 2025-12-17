Esta será la millonada que ganará la Selección Colombia por ir al Mundial de 2026

Tras confirmarse su regreso a la máxima cita del fútbol mundial en Norteamérica 2026, la Selección Colombia no solo se prepara para el desafío deportivo, sino que ya tiene asegurada una cifra económica sin precedentes.

En el marco del reciente Consejo de la FIFA celebrado en Doha, el máximo organismo del fútbol anunció un incremento del 50% en el fondo total de premios, lo que garantiza un respiro financiero histórico para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Esto es lo que ganará Colombia solo por clasificar al Mundial de 2026

Por el simple hecho de estar en la lista de los 48 clasificados, Colombia ya tiene en su cuenta una cifra base de 10,5 millones de dólares (aproximadamente 41.000 millones de pesos colombianos).

Este monto se divide en dos rubros específicos:

Gastos de preparación: FIFA otorga 1,5 millones de dólares a cada federación para cubrir logística, traslados y campamentos de entrenamiento previos al torneo.

Premio por participación: Las selecciones que queden eliminadas en la fase inicial (puestos 33 al 48) recibirán 9 millones de dólares.

Este ingreso mínimo supera ampliamente lo recibido en ediciones anteriores, reflejando el éxito comercial de un torneo que se expande por primera vez a tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuánto ganaría si es campeón?

Si el equipo dirigido por Néstor Lorenzo logra emular la gesta de Argentina en 2022 y se corona campeón, la cifra escala a niveles astronómicos. El ganador del Mundial 2026 se llevará un premio récord de 50 millones de dólares.

El escalafón de premios según el rendimiento queda distribuido de la siguiente manera:

Campeón: 50 millones USD.

Subcampeón: 33 millones USD.

Tercer Puesto: 29 millones USD.

Cuarto Puesto: 27 millones USD.

Cuartos de Final: 19 millones USD.

Octavos de Final: 15 millones USD.

De acuerdo con la información suministrada por la Fifa, la mayor parte de estos recursos, 655 millones de dólares, se distribuirán como premios entre los 48 equipos que participarán en la competencia.