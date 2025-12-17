CANAL RCN
Economía

Ciudadanos recibirán pago clave de este subsidio a finales del 2025: estas son las fechas

Desde la Secretaría de Integración Social dieron a conocer las fechas del último ciclo de pagos.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
05:19 p. m.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), anunció el inicio del ciclo de pagos correspondiente a diciembre de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Para este último mes del año, el Distrito ha destinado una inversión superior a los $49.000 millones, reafirmando su compromiso con las poblaciones más vulnerables de la capital.

De acuerdo con el reporte oficial, las transferencias beneficiarán a más de 199.000 personas catalogadas en situación de pobreza extrema y víctimas con pertenencia étnica.

Colombianos recibirán pago de dos subsidios clave para la época de Navidad: LINK para consultar si aplica
RELACIONADO

Adicionalmente, el pago llegará a más de 164.000 ciudadanos vinculados a componentes específicos como jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y miembros de la comunidad Emberá en proceso de retorno.

Fechas y pagos del último ciclo de pagos de IMG

Desde este miércoles 17 de diciembre, los recursos comenzaron a dispersarse de manera escalonada. Como es habitual en este programa, los beneficiarios no reciben el dinero simultáneamente, sino que las transferencias se realizan gradualmente a lo largo de la semana a través de las diversas entidades financieras aliadas.

Los ciudadanos que cuentan con billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, dale! y Bancamía recibirán una notificación en sus dispositivos móviles una vez el recurso esté disponible.

Por otro lado, quienes reciben el subsidio mediante la modalidad de giro por Efecty, deberán esperar el mensaje de texto de confirmación antes de acercarse a los puntos físicos con su documento de identidad original.

Los montos para diciembre de 2025 varían según la necesidad y el tamaño del hogar, oscilando entre los $60.000 y los $905.000. Para ser beneficiario, los hogares deben estar registrados en el Sisbén IV dentro de los grupos A o B de Bogotá y no recibir apoyos de programas nacionales como Renta Ciudadana o Colombia Mayor.

 

 

 

 

 

