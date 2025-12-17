¡Bombazo! Un equipo grande del FPC se aseguró un reconocido arquero de selección

Deportivo Cali, después de varias temporadas difíciles, quiere volver a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano.

Es así como sus directivos han comenzado a moverse y no solo confirmaron que está a mínimos detalles el regreso de Juan Ignacio Dinenno, el delantero argentino que en el pasado ya tuvo un paso destacado por la institución azucarera, sino que también informaron que tienen un acuerdo con un importante arquero de selección.

¿De quién se trata? ¿Qué anunció exactamente el Deportivo Cali en su comunicado? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Deportivo Cali ya llegó a un acuerdo con Pedro Gallese, de la Selección de Perú, para que sea su nuevo arquero

El Deportivo Cali, que en el 2026 seguirá siendo dirigido por Alberto Gamero, sorprendió a sus hinchas al revelar que Pedro Gallese, de la Selección de Perú, será el nuevo arquero que fichará el club.

"Se ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes", comenzó referenciando el Deportivo Cali en el anuncio.

"Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tupo de vinculaciones. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional", complementó el diez veces campeón de Colombia.

¿Qué otro jugador está cerca del Deportivo Cali aparte de Juan Dinenno y Pedro Gallese?

En otro comunicado de prensa, el Deportivo Cali detalló que Ronaldo Pájaro, que venía jugando en Fortaleza, también está cerca de vestirse de 'azucarero'.

"Se ha alcanzado un principio de acuerdo con el club Fortaleza CEIF y con el jugador Ronaldo Pájaro para su transferencia definitiva a la institución", aseguró el Deportivo Cali.

Sin embargo, el club aclaró que el fichaje se contemplará siempre y cuando se aprueben los exámenes médicos y se realice la respectiva firma del contrato.