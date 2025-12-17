Médicos hacen llamado urgente por falta de medicamentos para pacientes trasplantados: sus vidas corren peligro

Los pacientes trasplantados en Colombia enfrentan una crisis sanitaria que pone en peligro sus vidas. La falta de medicamentos inmunosupresores, esenciales para evitar el rechazo de órganos, ha llevado a médicos especialistas a hacer un llamado de emergencia ante una situación que no puede esperar soluciones administrativas.

Especialistas hacen un llamado por la falta de medicamentos para pacientes trasplantados

“No se puede esperar a una mesa de trabajo a solucionar el problema de la reforma de la salud, no. Esto requiere medidas de emergencia (…) Nosotros los podemos tener hospitalizados unos días mientras damos medicamentos, pero el paciente no se puede quedar en las instituciones. Además, porque los inmunosupresores disminuyen las defensas”, explicó Rubén Luna, presidente de la Asociación Trasplante de Órganos.

Este medio conoció el caso de Laurien Caicedo, una niña de dos años con trasplante hepático. Su madre expresó que “desde hace cuatro meses, le están debiendo los medicamentos. Temo que la niña pueda decaer, pueda enfermar”.

Según Luna, “un paciente trasplantado que no recibe los medicamentos llamados inmunosupresores corre un riesgo real e inmediato de perder el órgano y al perder el órgano también ponen en riesgo al paciente de morir (…) Va a ser éticamente un problema trasplantar un riñón sin poder asegurarle que reciba los medicamentos".

¿Qué sucede con los medicamentos en el país?

La raíz del problema es económica “hoy los farmacéuticos que trabajan con Nueva EPS no están comprando. ¿Y por qué no compran? La respuesta está en las cifras: 30 compañías farmacéuticas acumulan deudas de 5.2 billones de pesos al tercer trimestre de 2025”, detalló Catalina Bello, directora de acceso Afidro.

Todo se resumen en un problema financiero que tiene en vilo la vida no solo de la menor mencionada anteriormente, sino también de los miles de pacientes trasplantados en el país que podrían perder los procesos que han luchado por años por no recibir sus medicamentos.