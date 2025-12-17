Video de la Casa Blanca que promueve las deportaciones masivas con un villancico genera disgusto en redes

El clásico navideño "Jingle Bells", de James Lord Pierpont, que habla sobre la alegría de pasear en un trineo sobre la nieve, fue motivo de debate en la plataforma X, antes Twitter, luego de que la Casa Blanca modificara su letra y la utilizara en un video que promueve las deportaciones masivas de la administración Trump.

“Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way! Oh, what fun it is to ride on a free flight out of our country!”, se lee en la descripción que traduce: “Cascabeles, cascabeles ¡Cascabeles todo el camino! ¡Qué divertido es viajar en un vuelo gratis fuera de nuestro país!”.

El video reproduce imágenes de agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), migrantes encadenados y el presidente Donald Trump enviando un mensaje que poco o nada tiene que ver con las fiestas:

“(Los queremos) De regreso a sus lugares de origen. (En) Un vuelo gratis fuera de nuestro país. A cualquier país extranjero, siempre que no sea aquí”.

No es la primera vez que la administración Trump utiliza canciones reconocidas para promover su agenda:

En los primeros días de diciembre, la Casa Blanca utilizó la canción “Juno” de Sabrina Carpenter en un video en el que compilaba imágenes varias sobre los operativos realizados contra migrantes irregulares.

La cantante estadounidense calificó la iniciativa de “maliciosa y repugnante” y añadió: "Nunca me asocien, ni a mí ni a mi música, para beneficiar su programa político inhumano".

Sus declaraciones tuvieron una respuesta inmediata y hostil de Abigail Jackson, portavoz adjunta de la Casa Blanca, que tildó a Carpenter de “estúpida” por “defender” a las personas que han sido llevadas a centros de migrantes:

“No nos disculparemos por expulsar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales asesinos, violadores y pedófilos". Una polémica similar a las que ha enfrentado Trump al utilizar la música de artistas como Beyonce, Céline Dion y Kenny Loggins.