"Fue una recaída": reconocida actriz y presentadora tuvo que ser hospitalizada de emergencia

En los últimos días, los medios internacionales informaron que una reconocida actriz y presentadora mexicana se encuentra en un centro hospitalario.

Se trata de Yolanda Andrade, que tiene 53 años, es oriunda de Culiacán y no solo fue panelista de La Casa de los Famosos que se emite en su país, sino que también trabajó en producciones exitosas como 'Los hijos de nadie', 'Sentimientos ajenos' y 'Yo no creo en los hombres'.

Además, en 1993, esta famosa actriz y presentadora fue ganadora del premio TvYNovelas, en la categoría de 'mejor revelación femenina'. Todo esto debido al papel que interpretó en 'Las secretas intenciones'.

¿Qué se ha sabido de la hospitalización de Yolanda Andrade, la reconocida actriz y presentadora de México?

La hospitalización de Yolanda Andrade fue informada en una de las más recientes emisiones del programa 'Sale el sol', uno de los que más tiene audiencia en México.

El equipo de periodistas se comunicó con los familiares de Yolanda Andrade y Marilé Andrade, su hermana, les confirmó que sí era cierta la recaída.

Además, tras la conversación con la hermana de Yolanda Andrade, se precisó que el estado de salud de la actriz ha comenzado a evolucionar poco a poco, pero que los especialistas continúan realizando monitoreos continuos para lograr estabilizarla completamente.

¿Yolanda Andrade, la reconocida actriz y presentadora de México, padece alguna enfermedad?

Unos meses atrás, en un diálogo con los medios de comunicación, Yolanda Andrade dejó a todos en shock al informar que sus especialistas le habían comunicado que su expectativa de vida no supera los cinco años.

Asimismo, la actriz y presentadora detalló que ha sido diagnosticada con dos enfermedades que le han generado dolores, han afectado su fluidez para hablar y, hasta el momento, no tendrían probabilidad de cura.

Sin embargo, por ahora, Yolanda Andrade no ha precisado cuáles son exactamente los dos padecimientos que se descubrieron en las pruebas diagnósticas.