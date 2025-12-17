CANAL RCN
Deportes

Teófilo volvió para ser campeón: las lágrimas del delantero tras el pitazo final

Teófilo Gutiérrez celebró en solitario el nuevo título que consiguió con el Junior de Barranquilla. Así fue el momento.

Teófilo
Foto: @gonzalodefeliche

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
04:26 p. m.
Junior de Barranquilla escribió una nueva página dorada en su historia en la noche de este martes 16 de diciembre, cuando se consagró campeón de la Liga colombiana por undécima vez tras imponerse de manera contundente a Deportes Tolima en la gran final. El equipo rojiblanco ratificó su superioridad con una serie sólida, efectiva y madura, que le permitió dominar la llave y quedarse con el título ante un rival que nunca encontró respuestas futbolísticas para frenar el ímpetu del conjunto barranquillero.

La estrella número 11 no solo significó un nuevo trofeo para las vitrinas del club, sino también la reivindicación de un proyecto deportivo que apostó por la experiencia, el carácter y el sentido de pertenencia. En medio de la celebración colectiva, una imagen en particular se robó la atención de los hinchas y rápidamente se hizo viral en redes sociales, convirtiéndose en uno de los símbolos más emotivos de la consagración.

El regreso soñado de Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez volvió a Junior este año con una idea clara en la cabeza: cerrar su historia con el club como campeón. El delantero barranquillero, nacido en el barrio La Chinita, asumió el reto con madurez y liderazgo, aportando no solo dentro del campo, sino también desde la experiencia y el peso de su trayectoria. El título conseguido ante Tolima fue la recompensa a esa decisión y a un regreso que estuvo cargado de expectativas.

Teo, identificado plenamente con los colores rojiblancos, encontró en este campeonato una especie de justicia deportiva. Volvió al club que lo catapultó y cumplió el objetivo que se había trazado desde el primer día: levantar un nuevo trofeo con Junior y quedar, una vez más, en la memoria del hincha.

Una imagen que quedará para la historia

Con el pitazo final del árbitro Andrés Rojas en el estadio Manuel Murillo Toro, las emociones se desbordaron. Mientras el plantel celebraba, Teófilo Gutiérrez protagonizó una escena íntima y poderosa. El delantero cayó al césped, se arrodilló y apoyó sus manos contra el suelo, permaneciendo así durante varios segundos, en completa soledad, como si estuviera descargando todo el peso emocional del camino recorrido.

La imagen fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó. Para los hinchas, ese gesto representó amor por la camiseta, sacrificio y una conexión genuina con el club. Minutos después, sus compañeros se acercaron para levantarlo del suelo y llevarlo a celebrar junto a todo el grupo, sellando un momento que quedará grabado en la historia reciente de Junior.

El título número 11 no solo consagra a Junior como uno de los grandes del fútbol colombiano, sino que también deja postales inolvidables, como la de Teófilo Gutiérrez celebrando en silencio, recordándole al fútbol que, a veces, las mayores emociones no necesitan palabras.

