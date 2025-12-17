Enamorado remontó: ¿quién ganó la Bota de Oro de la Liga colombiana?

Con la final del fútbol colombiano ya en el pasado y Junior de Barranquilla celebrando su título de campeón, la Liga BetPlay también cerró el capítulo de uno de los premios individuales más esperados del semestre: el Botín de Oro al máximo goleador del torneo. Más allá del trofeo colectivo que levantó el conjunto rojiblanco, la tabla de artilleros fue seguida con lupa hasta las últimas jornadas, especialmente por el repunte de algunos delanteros que intentaron arrebatar el primer lugar en la recta final del campeonato.

Entre ellos apareció con fuerza José Enamorado, una de las grandes figuras del Junior campeón. El atacante tuvo un cierre notable y logró descontar diferencias gracias a su rendimiento en los partidos decisivos, marcando tres goles en las dos finales frente a Deportes Tolima. Sin embargo, pese a su aporte determinante y a su protagonismo en la consagración del equipo barranquillero, el esfuerzo no fue suficiente para quedarse con el Botín de Oro, ya que su registro final fue de ocho anotaciones.

Fydriszewski, el goleador del semestre

El premio mayor quedó en manos de Francisco Fydriszewski, delantero de Independiente Medellín, quien firmó un semestre destacado desde la regularidad y la eficacia frente al arco rival. El atacante alcanzó las 12 anotaciones a lo largo del campeonato, cifra que lo posicionó como el máximo artillero del fútbol colombiano y le aseguró el trofeo individual más codiciado para los goleadores.

Fydriszewski fue una pieza clave en el funcionamiento ofensivo del Medellín, apareciendo en momentos determinantes y sosteniendo un promedio goleador constante. Su rendimiento no solo lo llevó a liderar la tabla, sino que también lo consolidó como uno de los delanteros más influyentes del torneo, más allá de que su equipo no haya logrado el título.

Empates, registros y una tabla muy disputada

La lucha por el Botín de Oro tuvo otros protagonistas importantes. Luciano Pons, delantero del Atlético Bucaramanga, también finalizó el campeonato con 12 goles. No obstante, el criterio de desempate favoreció a Fydriszewski, ya que el goleador del Medellín alcanzó esa cifra en 21 partidos, mientras que Pons necesitó 24 encuentros para igualar el registro.

Un escalón más abajo aparecieron Carlos Lucumí, de Alianza Valledupar; Brayan León, compañero de Fydriszewski en el Medellín; y Yoshan Valois, del Deportivo Pasto, todos con 10 anotaciones. En el grupo de los ocho goles quedaron Alfredo Morelos, de Atlético Nacional, y José Enamorado, quien cerró el semestre como uno de los nombres más recordados por su impacto en el Junior campeón.

Así, el fútbol colombiano bajó el telón de su temporada con un campeón claro y un goleador que se ganó, a pulso, el reconocimiento individual.