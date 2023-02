El 'as' bajo la manga de Millonarios para que Daniel Cataño no sea sancionado por la Dimayor

Los hechos presentando en la ciudad de Ibagué el pasado domingo en el juego entre Deportes Tolima y Millonarios ha generado varios interrogantes dentro de los aficionados del balompié nacional, quienes esperan las sanciones que impondrá Dimayor a la ciudad de Ibagué y Daniel Cataño, jugador agredido por un hincha del Tolima y que respondió violentamente contra el aficionado.

Aunque todavía no hay un anuncio oficial sobre la posible sanción que tendrá Daniel Cataño, las directivas de Millonarios ya comienzan a preparar la que sería la defensa del jugador, aferrándose a los acontecimientos del pasado para que el ‘10’ del equipo de Alberto Gamero no reciba no fuerte sanción tras la agresión contra el aficionado.

Según se ha dado a conocer en las últimas horas, las directivas de Millonarios tomarían como ejemplo lo sucedido en noviembre del 2022 en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro, donde Diego Novoa, arquero del América de Cali, agredió físicamente a un trabajador de logística del equipo antioqueño tras un fuerte cruce de palabras dentro del terreno de juego.

En esa oportunidad, el Comité Disciplinario de la Dimayor aseguró que las acciones del guardameta 'escarlata’ fueron considerados como defensa propia basada en el artículo 73 del código disciplinario único de Federación Colombiana de Fútbol.

“También se consideran conductas incorrectas, sancionables con suspensión de una (1) a tres (3) fechas y multa de tres (3) a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ocasionar de manera deliberada daño al camerino y sus dotaciones, los mismos que a cualquier otro objeto ubicado en las inmediaciones del campo de juego relacionado con el desarrollo del espectáculo deportivo sin perjuicio de la obligación de asumir los costos de las reparaciones respectivas. 2. No cometerá infracción quien se limite a repeler un ataque, defender a otro o a separar los que participen en la disputa”, dice el artículo.

Con el acontecimiento del arquero del América de Cali, las directivas de Millonarios buscan que el Comité Disciplinario de la Dimayor no sancione a Daniel Cataño tras el empujón que tuvo contra el hincha del Deportes Tolima por la agresión física que este le propino minutos antes del inicio del partido entre pijados y embajadores.