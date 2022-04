¿Destino Europa? Andrés Llinás dio pistas de su futuro en Millonarios

Si alguien tuvo que luchar incansablemente para triunfar como profesional es Andrés Llinás. Tras esperar pacientemente, en 2021 y con 24 años, por fin le llegó la oportunidad de afianzarse en el equipo titular de Millonarios y no la desaprovechó.

El 'mono' es hoy una de las grandes figuras del 'embajador' y su rendimiento destacado en la Liga BetPlay lo ha llevado incluso a ser convocado a la Selección Colombia, tanto para eliminatorias sudamericanas, como para el amistoso en enero frente a Honduras.

Sin embargo, el defensor central no se olvida de lo que tuvo que aguantar para llegar a donde está hoy y en diálogo con Win Sports, dio algunos detalles de los momentos en los que más ganas tuvo de tirar la toalla.

"Mis papás desde siempre me apoyaron. De pequeño me tocó cambiar de colegio para seguir con el fútbol. Hay momentos duros en los que uno no sabe si es el momento de dar un paso al costado. Fueron muchos años en los que no tuve muchas oportunidades, pero llegó el momento y demostré para qué estaba. El covid-19 me abrió puertas. Me gané la confianza del entrenador", comentó Llinás.

La de Andrés Llinás y Millonarios es una verdadera historia de amor y de sueño cumplido. El sentimiento 'albiazul' es una herencia familiar, de hecho su padre fue directivo del club, y desde los 9 años integra las divisiones menores. A los 17 años, cuando aún era un juvenil, tuvo su debut profesional en la Copa Colombia 2015.

Sobre ese suceso, el jugador recordó que: "Yo tenía 17 años y me tocó de compañero de habitación a Fabián Vargas. El cambio se dio por él y fue muy impactante. Yo no esperaba jugar en ese partido. Yo estaba en Selección Bogotá, llegué el lunes y el miércoles me llamaron. Ese debut es cuando uno siente más presión".

¿Se va Andrés Llinás de Millonarios?

Las actuaciones de Andrés Llinás han sido tan destacadas en Millonarios, que llamó la atención de la reconocida agencia de futbolistas ICM Stellar Sports, con sede en Londres, que tiene dentro de su portafolio a jugadores del nombre de Jack Grealish (Manchester City), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Luck Shaw (Manchester United), Ben Chillwell (Chelsea), Jordan Pickford (Everton), entre otros.

Lo anterior ha hecho que se enciendan las alarmas en las toldas azules, ya que podría ser inminente que llegue una oferta por el zaguero central en el próximo periodo de transferencias que se abre en junio.

"Hablamos varios meses con distintas agencias. Tomamos la decisión de ICM Stellar Sports. Quiero jugar en el fútbol del exterior, pero primero hay que salir campeón y hacer las cosas bien. También hay que esperar una oferta buena para Millonarios y para mí", respondió Andrés Llinás acerca de la posibilidad de dar pronto el salto al fútbol de Europa.