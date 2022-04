Gamero no esconde su sueño en Selección Colombia: "Sería mentira decir que no me seduce"

De principio a fin, Alberto Gamero siempre se mostró como un férreo defensor de la continuidad de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia y luego de confirmarse su salida, volvió respaldar el ciclo del vallecaucano.

Mire también: Arturo Reyes y la posibilidad de dirigir a la Selección Colombia

Pero ahora con la vacante disponible de seleccionador nacional, uno de los técnicos colombianos que aparece como opción y que algunos en redes sociales han propuesto es el de Gamero, quien ha sido uno de los entrenadores con mejor rendimiento en la última década en la liga local.

Esta tarde, el DT ofreció una rueda de prensa previo al partido de Millonarios por Copa BetPlay contra Jaguares y al ser preguntado por el tema Selección Colombia, reiteró su lamento por la salida de Rueda y además confesó que le movería el piso ponerse el buzo de la 'tricolor'.

“Todo se lo dejo a Dios. Uno no puede desesperarse a buscar un puesto que no tengo. Antes decía que no puedo pretender un puesto porque hay un técnico. Me dolió lo de Reinaldo y no va a dejar de ser lo grande que es. Lo que uno tiene que hacer a diario es prepararse y trabajar. Sería mentira decir que no me seduce", dijo el técnico 'embajador'.

Gamero analizó el presente de Millonarios

Dejando firme su postura sobre la selección, Gamero continúo hablando del presente y futuro inmediato de Millonarios, refiriéndose sobre lo que será el partido de este jueves contra Jaguares, por la ida de los octavos de final de Copa BetPlay y en el que el cuadro 'albiazul' busca quitarse la 'espinita' de ediciones pasadas y por esta vía tener otra opción para acceder a la Copa Libertadores del próximo año.

“Es un rival que tiene el mismo XI casi en los últimos tres o cuatro partidos, pocas veces hacen cambios. Lo que vimos contra Equidad es un bloque medio bajo, hay que buscar espacios circulando el balón y acomodar gente en el frente de ataque con los espacios que nos puedan dar. Debemos estar pendientes de las transiciones de ellos”.

Pese a que Millonarios ya está clasificado a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y está tercero en la tabla de posiciones, ha dejado algunas dudas en los últimos partidos en cuanto resultados y funcionamiento. Por ejemplo, una de las mayores críticas es la falta de gol y de puntería principalmente por parte de los delanteros, quienes a pesar de contar con chances de gol, han fallado a la hora de definir.

“Cuando tengo no me preocupo, hay es que trabajar. Creamos opciones, pero no la metemos. 18 goles no es bueno, pero tampoco malo. La idea es que los jugadores tomen confianza y se compenetren con lo que queremos. Los que han jugado no lo han hecho mal, pero no han tenido la oportunidad de meter gol. El delantero debe meter gol, pero no es lo único, debe ayudar a otras cosas del juego. No nos desesperamos, le damos minutos a los jugadores y alguno debe despegar", sentenció Gamero, siendo sincero sobre su preocupación.

Y al respecto continuó diciendo que: "Todos los días trabajamos la definición. La toma de decisión de los jugadores es muy importante y a veces no es la recomendable. Aquí todo se trabaja con base en el fútbol y a ganar. Trabajamos pelota quieta para hacer gol, transiciones rápidas, posesión de balón y la elaboración vertical. Trabajamos todas las formas de poder hacer un gol. Millonarios es el equipo con más remates al arco, debemos mejorar la toma de decisiones”.

En cuanto al funcionamiento del equipo y sobre todo en el último partido contra Pereira, mucho se habló sobre la decisión de Alberto Gamero de hacer rotaciones en la formación titular, para darle descanso a los jugadores con más minutos en lo que va de la temporada. Sin embargo, el experimento no salió bien y Millonarios perdió 0-1, por lo que se ha abierto un enorme debate si el 'embajador' tiene una nómina suficientemente amplía como para rotar en compromisos de 'menor revuelo', como el de mañana frente a Jaguares.

"No estamos rotando, es darle menos minutos a los que vienen jugando seguido. Estamos clasificados, pero no vamos a parar. Estamos peleando reclasificación, ser cabeza de grupo de los cuadrangulares. Aquí ninguno se puede relajar. Tenemos metido en la cabeza que haremos el mayor puntaje posible, queremos pelear el primer lugar. Quedamos tocados con la Libertadores y el primer medio para acceder a un torneo internacional es la reclasificación”, cerró el adiestrador azul.