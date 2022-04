¿Quién dice la verdad? Representante de Andres Felipe Román, aclaró el tema de la renovación del jugador

Una nueva novela comienza en el fútbol colombiano, en esta oportunidad los protagonistas son Millonarios y Andrés Felipe Román, ya que, el jugador no ha podido renovar con el cuadro capitalino y, podría irse libre en el mes de junio, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores más apetecidos en el fútbol del exterior.

Durante los últimos días, se dio a conocer que Millonarios ya no seguiría en el camino en la renovación del lateral derecho, ya que, el conjunto azul ha realizado múltiples ofertas al jugador para que se pueda quedar al menos un semestre más en la ciudad de Bogotá, petición que ha sido rechazada por parte del jugador y de su representante.

Ahora, en las últimas horas, se dio a conocer que el representante del jugador bogotano, no se quedó callado y dio a conocer la parte de la versión, según él. En conversaciones con el medio de comunicación, Mundo Millos, Carlos Scoles, se refirió a la noticia que circuló en las últimas horas, sobre la no continuidad de Román en Millonarios.

“A mí nadie me dijo nada, la verdad no sé quién dijo eso en Millonarios”, aseguró el empresario.

De igual forma, dio a conocer que es mentira que no haya tenido contacto con la gente de Millonarios desde el año pasado, recalcando que durante los últimos meses ha tenido reuniones con ellos para tratar de llegar a un acuerdo.

“Es mentira que yo desde octubre no hablo con la gente de Millonarios, yo estuve en febrero para el 15 o 20 de febrero y estuve reunido con ellos”, finalizó el empresario.

Por último, el empresario dio a conocer que no tiene reuniones planeadas con las directivas de Millonarios para tratar de llegar a un acuerdo con la renovación del lateral derecho, que en la actualidad se encuentra en departamento médico, por un problema en su tobillo derecho.

Respuesta de Millonarios

Durante los últimos meses se le ha preguntado a la dirigencia del equipo azul, sobre la renovación de uno de los jugadores canteranos del plantel, a lo que ellos responden que han hecho todo el esfuerzo necesario para retenerlo, pero todavía no han tenido respuesta del empresario ni del jugador.

“Millonarios viene hablando con el representante del jugador desde el año pasado para su renovación. Se han realizado varias reuniones, pero el jugador y el representante no han definido nada. No han dado respuesta. No han definido. Han manifestado que van a esperar para definir”, respuesta que le dio la fuente oficial del club al medio citado anteriormente.