Este es el arquero que fue ofrecido a Millonarios para el 2026 II: ¿será el primer refuerzo?

Millonarios, que no pudo cumplir los objetivos planteados en el primer semestre del 2026 debido a que no clasificó a los ‘play-off’ de la Liga y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tiene pensado buscar al menos cinco refuerzos.

Fabián Bustos, el director técnico ‘albiazul’, planteó que se necesitan cambios para pelear por los campeonatos locales a final de año.



Además, César Augusto Londoño, el periodista que es cercano al entorno de Millonarios, reveló que el club está pensando en llegar a un acuerdo con Guillermo De Amores para rescindir el contrato.

En medio de esa coyuntura, se filtró que un arquero que se encuentra en el Fútbol Profesional Colombiano fue ofrecido a Millonarios. ¿Cuál fue?

Este fue el arquero que le ofrecieron a Millonarios para la Liga BetPlay 2026 II

Alexis Rodríguez, el periodista de Win Sports, reveló en su cuenta de X que Jorge Soto, el actual arquero de América de Cali, fue ofrecido a Millonarios.



“Reconoce el círculo de Jorge Soto que ofrecieron el arquero a Millonarios”, escribió el comunicador.

Además, en la misma publicación, el periodista Alexis Rodríguez también informó que Millonarios consultó condiciones por el lateral Fabián Viáfara.

Es importante tener en cuenta que Jorge Soto tiene contacto vigente con América de Cali, pero se le vence el sábado 30 de mayo de 2026.

Los números de Jorge Soto con América de Cali en la temporada 25/26

Jorge Soto inició siendo el arquero titular de David González, pero perdió el puesto con el paso de los partidos con Jean Paulo Fernandes.

Es así como el guardameta oriundo de Pereira atajó 8 partidos, recibió 4 goles y tuvo cinco vallas invictas.

A lo largo de su carrera, Jorge Soto ha pasado por los siguientes clubes: