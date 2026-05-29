Gobierno presentará el proyecto de Ley “Yulixa” para reglamentar la cirugía estética

Luego de que Medicina Legal concluyera que Yulixa Toloza tuvo una muerte “violenta”, que podría catalogarse como “homicidio”, tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de garaje en Bogotá, el presidente Gustavo Petro informó:

“El gobierno presentará el proyecto de ley Julixa que busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada”.

Sin embargo, no es una iniciativa que llegue por primera vez al Congreso. De hecho, en diálogo con Noticias RCN, la periodista y promotora del movimiento #CirugíaSeguraYa Lorena Beltrán advirtió que cinco proyectos para reglamentar la cirugía estética han sido presentados y hundidos los últimos años.

“Cada vez que hay un caso dramático y escabroso como el de Yulixa, los honorables congresistas firman el proyecto, se toman la foto, se rasgan las vestiduras diciendo que esto tiene que parar, pero a la hora de debatir los proyectos de ley, a la hora de votar, no llegan a las sesiones”, lamentó.

Cifras de mujeres que han muerto en procedimientos estéticos dejaron de actualizarse:

De acuerdo con la necropsia, el cuerpo de Yulixa presentaba fracturas, lesiones internas y once heridas de arma blanca, tras someterse a un “procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso”.

Las condiciones en las que fue operada preocupan en un país que, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps), está en el top 10 de naciones en las que más intervenciones de este tipo se realizan.

Además, la falta de información dificulta a las autoridades establecer la magnitud del problema. Tras la muerte de Yulixa, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán ordenó reforzar los operativos de control en los centros de estética en Bogotá.

Sin embargo, desde el 2016 no se actualizan los datos con el número de mujeres que han muerto al someterse a este tipo de procedimientos, aunque, ya entonces, se registraba un incremento del 130 %. Según Beltrán, la ley debería contemplar cuatro puntos básicos:

“Que solamente médicos especialistas en competencias quirúrgicas puedan operar; que los sitios donde se realicen estos procedimientos estén en condiciones para poder hacerlo, que los pacientes accedan a una póliza para cubrir eventuales complicaciones y obligar a que se registren los efectos adversos”.