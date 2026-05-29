Luto: murió leyenda del periodismo deportivo

En Perú hay un profundo luto debido a que falleció uno de sus periodistas más reconocidos y destacados.

Miguel Portanova, que nació en Callao el 18 de febrero de 1942 y trabajó durante más de cinco décadas en la televisión y la radio, murió a sus 84 años.

Su deceso ocurrió el pasado miércoles 27 de mayo de 2026, aunque hasta el momento se desconoce la razón de ese desenlace.

Portanova siempre fue reconocido como una de las voces más destacadas de Perú y narró voleibol, fútbol, boxeo y atletismo.

Además, fue un hombre histórico en el periodismo peruano debido a que cubrió 12 Juegos Olímpicos, incluyendo el de 1988, en el que la selección femenina de voleibol de Perú conquistó la medalla de plata en Seúl.

Así se confirmó la muerte de Miguel Portanova, el legendario periodista de Perú

La muerte de Miguel Portanova fue confirmada por DSPORTS Perú, uno de los medios más destacados de ese país.

"Descansa en paz, don Miguel. Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Miguel Portanova Claros, reconocido periodista deportivo y relator de nuestro país", se inició detallando.

"Recordado por ser la voz histórica del voleibol nacional en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, donde la selección peruana se quedó con la medalla de plata. Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos", se añadió.

Miguel Portanova inició su carrera trabajando en Radio Mundial y, posteriormente, pasó por medios como Radio Ovación y Radio Libertad.

Asimismo, es recordado por narrar la clasificación de la Selección de Perú al Mundial de Fútbol de 1970, que se jugó en México.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Miguel Portanova, el legendario periodista de Perú

Después de que se confirmó la muerte de Miguel Portanova, sus seguidores escribieron múltiples mensajes de luto en las redes sociales.

"Qué pena, siempre fue un buen narrador", "que en paz descanse", "fue un grande de verdad", "tuve el privilegio de que fuera mi profesor", "mis sentidas condolencias para toda su familia" y "se nos va un capo", han sido algunas de las reacciones.