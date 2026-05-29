Así será la gran final de La casa de los famosos Colombia: hora y dónde ver EN VIVO

Después de cuatro meses de convivencia, discusiones, alianzas y momentos que se volvieron tendencia en redes sociales, “La casa de los famosos Colombia” llegará a su esperado final este jueves 29 de mayo.

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El reality del Canal RCN cerrará su tercera temporada con una gala en vivo en la que se conocerá al participante que apagará las luces de la casa y se llevará el premio mayor de 400 millones de pesos.

La competencia logró mantenerse entre los programas más comentados en Colombia gracias a las polémicas, estrategias y tensiones que marcaron la convivencia entre los participantes

¿A qué hora y dónde ver la final de “La casa de los famosos Colombia”?

La gran final de “La casa de los famosos Colombia” se realizará este viernes 29 de mayo desde las 8:00 de la noche y podrá verse a través de la señal principal del Canal RCN y también por medio de la aplicación oficial del canal.

Durante la transmisión se conocerán las últimas votaciones del público, que tendrá la responsabilidad de elegir al ganador de esta temporada. Las votaciones permanecerán abiertas hasta minutos antes del anuncio oficial del vencedor.

La expectativa entre los seguidores del reality ha crecido en las últimas horas, especialmente por el apoyo que cada finalista ha recibido en redes sociales y plataformas digitales.

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos Colombia?

Los cuatro participantes que lograron llegar a la última etapa de la competencia son Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Esteban Bernal, conocido por muchos televidentes como ‘Tebi’.

Cada uno de ellos logró consolidar una comunidad de seguidores durante su paso por el reality y protagonizó diferentes momentos que marcaron la temporada.

El ganador no solo obtendrá el reconocimiento del público, sino también el premio de 400 millones de pesos que entregará el programa en su última gala en vivo y en directo.