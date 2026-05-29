Así puede obtener el descuento del 50% y 25% en comparendos en Bogotá en 2026: vea los beneficios

Recibir un comparendo en Bogotá no significa necesariamente pagar el valor completo de la multa. La legislación colombiana permite acceder a descuentos del 50% y 25% si el conductor realiza un curso pedagógico de seguridad vial y cumple con los tiempos establecidos para el pago.

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Este beneficio, contemplado en el Código Nacional de Tránsito, aplica tanto para comparendos impuestos en vía como para fotomultas o notificaciones electrónicas. En la ciudad existen Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados para realizar este proceso, entre ellos RidePro, ubicado en el Jumbo de Paloquemao.

¿Cómo obtener el descuento del 50% en un comparendo?

El mayor beneficio disponible es el descuento del 50% sobre el valor total de la multa. Para acceder a este, el conductor debe realizar el curso pedagógico y pagar el comparendo dentro de los primeros cinco días hábiles después de la imposición de la infracción en vía.

En el caso de las fotomultas o comparendos enviados por medios electrónicos, el plazo cambia y se amplía hasta los 11 días hábiles posteriores a la notificación.

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Según explica RidePro, este curso busca reforzar conocimientos sobre normas de tránsito y promover una conducción más segura. Además, permite que los ciudadanos reduzcan considerablemente el valor a pagar por la sanción.

¿Cuándo aplica el descuento del 25%?

Quienes no alcancen el primer plazo todavía tienen la posibilidad de acceder a un descuento del 25%. Este beneficio aplica si el curso y el pago se realizan entre el día 6 y el día 20 hábil luego del comparendo en vía.

Para las fotodetecciones o notificaciones electrónicas, el plazo va desde el día 12 hasta el día 26 hábil.

RidePro recordó que es importante hacer el trámite dentro de las fechas establecidas para evitar perder el beneficio. El centro de atención está ubicado en la carrera 32 #17B-04, primer piso, local 1017, en el Jumbo de Paloquemao, donde los conductores pueden adelantar el curso pedagógico exigido por la normativa.

Más que un requisito: una oportunidad para aprender

Muchas personas ven el curso únicamente como un requisito para acceder al descuento. Sin embargo, en Ride Pro, piensan que también debe ser una oportunidad para fortalecer los conocimientos que hacen más segura la movilidad.

Durante la capacitación se abordan temas como: