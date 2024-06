Millonarios respondió a la posibilidad de contratar a Radamel Falcao García: ¿llegará?

En las últimas horas, Radamel Falcao García encendió la ilusión de todos los aficionados de Millonarios, teniendo en cuenta que no cerró la posibilidad de llegar a la institución azul para el próximo semestre y dejando toda la responsabilidad de su llegada a la directiva del cuadro capitalino, quien en varias oportunidades intentó fichar al jugador de la Selección Colombia.

Los hechos se presentaron en medio de una rueda de prensa, donde el delantero de la Selección Colombia dejó claro que Millonarios ha sido el equipo de pequeño y que espera que se pueda llegar a un acuerdo para vestir la camiseta del equipo bogotano, teniendo en cuenta que es un sueño que tiene pendiente.

“Todos saben que Millonarios es el equipo de mi corazón, de mi niñez y estas cosas más complejas, son temas que se habla con la familia (…) Con el doctor Serpa ya hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo, así que seguramente se estará hablando muy pronto, todo dependerá de las intenciones que tendrá él”, aseguró Falcao.

Millonarios le cierra la puerta a Falcao

Ante las declaraciones de Radamel Falcao García y los mensajes de todos los aficionados por medio de las redes sociales, se dio a conocer que las directivas de Millonarios no estarían dispuestas a realizar un esfuerzo por el delantero de la Selección Colombia, esto teniendo en cuenta que no “sería viable” para el club.

Según dio a conocer Antonio Casale, periodista de RCN Radio, las directivas de Millonarios no estarían dispuestas a contratar a Falcao, razón por la que le pide a todos los aficionados no ilusionarse con la posible llegada del ‘Tigre’ a Bogotá: “La fuente más alta posible de Millonarios, Gustavo Serpa, me confirma que no vale la pena ilusionarse con lo de Falcao. No es viable. Punto final”.

Radamel Falcao dio pistas de lo que será su futuro deportivo

En una atención a medios en la ciudad de Bogotá, Radamel Falcao García dejó claro que la decisión todavía no se ha tomado, pero que es algo que se tiene que hablar con la familia, pensando en el futuro de sus hijos, y en el poco tiempo de carrera que le queda al máximo goleador de la Selección Colombia.

“Estamos esperando, viendo con la familia y mirando que es lo mejor para nosotros, tenemos cinco hijos y ellos han tenido muchos cambios (…) El próximo paso se va a tener en cuenta el futuro de ellos, con Lore lo hemos hablado y ella me ha manifestado que está dispuesta a ir donde yo crea oportuno”, fueron las palabras del Falcao.