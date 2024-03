Repudiable: directivos de Atlético Nacional denunciaron amenazas de muerte

Atlético Nacional no está viviendo días buenos. La eliminación en segunda fase previa de la Copa Libertadores detonó una dinamita que no le hace para nada bien al fútbol y que no es justificable en ningún ámbito.

El enojo por el pésimo momento deportivo del equipo se entiende. El 'verdolaga' perdió su esencia y no tiene ningún rastro de aquel club que se codeaba con los grandes de Sudamérica e imponía respeto a nivel internacional. Pero de eso a que se atente contra la integridad física de una persona y sus familiares, es inaceptable desde todo tipo de vista. Vergonzoso.

Amenazan de muerte a directivos de Atlético Nacional

En las últimas horas se conoció que tres directivos de Atlético Nacional pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación que recibieron más de 3.000 mensajes vía WhatsApp en los que violentos barristas del equipo los amenazas de muerte a ellos y a sus respectivas esposas e hijos con tal de que renuncien al club lo más pronto posible.

Las víctimas de estas intimidaciones son Mauricio Navarro (presidente), Benjamín Romero (vicepresidente ejecutivo) y Esteban Escobar (director deportivo). Los números personales de los dirigentes fueron filtrados en redes sociales con el objetivo de que los violentos los insultaran y amenazaran.

Nacional, con panorama de mejora

Atlético Nacional pasa por un momento complejo. Acumula cinco derrotas consecutivas y el juego no se ve por dónde podría mejorar. Otra cosa que molesta a la hinchada es la transferencia de los mejores jugadores, pero cuyos reemplazos no están ni cerca de la misma calidad, por lo que han señalado a los directivos de una mala planificación estructural que ha conllevado a los malos resultados.

Sequías de resultados pasan en todos los equipos, lo que es repudiable y vergonzante son las amenazas por situaciones que tienen todo un panorama de mejora, como sucede en este caso. Nacional ya tomó un primer correctivo que fue la contratación de Pablo Repetto en reemplazo de Jhon Jairo Bodmer y ahora es tiempo de paciencia para que el panorama mejore, como todos al interior del club, como Navarro, Romero y Escobar, desean.