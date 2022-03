Nairo Quintana, líder de la Vuelta a Cataluña: "He llorado en silencio y he salido para adelante"

El portugués Joao Almeida (UAE) ganó la 4ª etapa de la Vuelta a Cataluña entre la Seu d'Urgell y la estación de esquí de Boí Taüll este jueves, tras la que el colombiano Nairo Quintana (Arkea) es el nuevo líder.

El ciclista colombiano al término de la etapa, brindó sus primeras declaraciones como líder de la competición.

Hay momentos malos, y son cosas que esa gente no ve. He llorado en silencio y he salido para adelante. Sé quién soy y lo que tengo