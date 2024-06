Nairo Quintana no irá al Tour de Francia: Movistar presentó formación con un 'escarabajo'

Este lunes 24 de junio, Movistar Team hizo oficial su convocatoria para el Tour de Francia 2024. La formación española, que lleva siete ediciones de la 'Grande Boucle' sin figurar en el podio, intentará tener una buena presentación en la ronda 'gala' y volver a los puestos de privilegio. Nairo Quintana, quien el pasado 11 de junio, sufrió una dura caída en la segunda etapa del Tour de Suiza no fue incluido y, por segundo año consecutivo, se perderá la carrera más importante del calendario WorldTour.

Quintana Rojas no ha tenido suerte en el 2024. El corredor boyacense, de 34 años, empezó el año en los Nacionales de Ruta y obtuvo una notable cuarta posición en la prueba de contrarreloj. Después de esa actuación empezaron los problemas. Fue diagnosticado de Covid-19 en el Tour Colombia y no pudo rendir en territorio nacional. Ese virus le impidió correr O Gran Camiño y reapareció en la Vuelta a Cataluña, prueba que no pudo terminar por una caída.

En el Giro de Italia demostró que a pesar del parón que sufrió en 2023 está en condiciones para competir con los mejores. Fue segundo en Livigno (Mottolino) y quedó en el cuarto puesto en la clasificación de montaña. Terminó entre los 20 mejores ciclistas de la general y pudo completar las 21 fracciones. La alegría fue pasajera, pues en la ronda helvética se fracturó una de sus manos.

Esta lesión le impidió ser tenido en cuenta por Chente García Acosta, Max Sciandri, Pablo Lastras e Iván Velasco, quienes comandarán a la escuadra telefónica en el Tour de Francia. Recordemos que la versión 111 de esta prueba arrancará el próximo sábado en Florencia (primera vez que inicia en Italia) y finalizará el 21 de julio, en Niza.

Movistar Team confirmó su equipo para el Tour de Francia 2024

El equipo que dirige Eusebio Unzué no citó a 'Nairoman', pedalista que le dio los últimos tres podios en esta carrera. Eso sí, confirmó la presencia de Fernando Gaviria. El velocista nacido en La Ceja estará acompañado por Enric Mas, Oier Lazkano, Davide Formolo, Nelson Oliveira, Alex Aranburu, Gregor Mühlberger y Javier Romo.

Mas será el capo del equipo 'ibérico'. El ciclista nacido en Artá, de 29 años, fue quinto en 2020 y sexto en 2021. Además, tiene tres subcampeonatos en la Vuelta a España (2018, 2021 y 2022).

¿Cuándo volverá a competir Nairo Quintana?

El 'escarabajo' tiene programado su Gran Fondo para el próximo 30 de junio, en Quindío. Dicha prueba contará con la presencia de 5.000 ciclistas, por lo cual se espera una gran exhibición en el 'Eje Cafetero'. En principio, Quintana correría la Vuelta a España, prueba que ganó en 2016.