Nairo Quintana prendió las alarmas en el Movistar: retiro inesperado en la Vuelta Suiza

Nairo Quintana vuelve a preocupar a todos sus aficionados a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta el reporte médico que entregó el Movistar sobre el estado de salud del colombiano, el cual no pudo tomar la partida de la Vuelta Suiza este martes 11 de junio, dejando un gran vacío en la escuadra española.

Durante la segunda jornada de la Vuelta Suiza, Nairo Quintana sufrió una fuerte caída durante su recorrido. Sin embargo, el colombiano pudo terminar la fracción sin ningún problema, dejando ver que simplemente sufrió raspaduras en su cuerpo y podía continuar la carrera sin ningún problema.

Movistar entregó parte médico de Nairo Quintana

Sin embargo, en la mañana de este martes 11 de junio, el Movistar, equipo de Nairo Quintana, sorprendió a todos los seguidores con un comunicado sobre el estado de salud del colombiano, afirmando que el boyacense se retira de la Vuelta Suiza por una fractura producto de la fuerte caída sufrida en la segunda etapa de la competencia.

“Tras su caída ayer lunes durante la segunda etapa de la Vuelta a Suiza, y ante el dolor que sufría, Nairo Quintana pasó pruebas radiológicas anoche. Quintana sufre una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha. El colombiano seguirá tratamiento mediante inmovilización y no tomará la salida hoy martes en la 3ª etapa”, aseguró el Movistar sobre el estado de salud de Nairo Quintana.

Sin ninguna duda, el retiro de Nairo Quintana de la Vuelta Suiza en una baja sensible para el Movistar en la competencia, teniendo en cuenta que el gran ‘Nairoman’, como es conocido en el ciclismo’ era una de las piezas claves del equipo para quedarse con el título de esta competencia en su edición en el 2024.

Mensaje de Nairo Quintana tras su retiro en la Vuelta Suiza

Luego de que se diera a conocer el retiro, Nairo Quintana envió un mensaje por medio de las redes sociales del Movistar, dejando claro que una lástima que se tenga que ir de la carrera de este modo, pero que trabaja más fuerte para tener la mejor preparación para las competencias restantes en el 2024.

“En la caída de ayer algo me pegó en el hueso y me fracturé la mano (…) Estoy fuera de competición y ahora solo que entrenarme fuerte para las carreras que vienen. Por ahora solo me queda acompañar a mis compañeros en el coche”, fueron las palabras del ciclista colombiano tras la noticia del Movistar.