Lionel Messi ganó su tercer The Best: video de la polémica reacción del padre de Erling Haaland

Este lunes 15 de enero, se celebraron los Premios The Best 2023 de la FIFA. Londres acogió la octava edición de estos importantes galardones y hubo varias sorpresas. A pesar de que muchos ponían a Erling Haaland como el gran favorito, Lionel Messi reclamó su tercera victoria. La reacción del padre del delantero del Manchester City cuando se anunció al ganador dio mucho de qué hablar.

Los 'citizens' habían sido premiados a lo largo de la gala, por lo cual los fanáticos del balompié internacional estaban esperando una conquista de 'El Androide', ganador de la Premier League, FA Cup, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. El delantero noruego, de 23 años, fue elegido el 'Jugador del Año' en el rentado inglés y ganó la Bota de Oro.

Sin embargo, 'La Pulga' superó a Haaland y recibió su tercer The Best. El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain no asistió al auditorio Eventim Apollo, por lo cual su trofeo tendrá que viajar hasta Miami. Después de que anunciaron a Messi como el ganador, la cámara enfocó a Alf-Inge Haaland, quien mostró su rechazo con un gesto que le dará la vuelta al mundo.

Video del gesto del padre de Erling Haaland en The Best 2023

Lionel Messi superó a Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski

El futbolista rosarino se convirtió en el futbolista más laureado en estos premios. Antes de su consagración en Londres, 'Lio' compartía dicha marca con 'El Bicho' y el delantero polaco del Barcelona. Pues buen, con su tercer festejo, el campeón del Mundial de Catar 2022 los superó.

El controversial ítem con el que se declaró a Lionel Messi como ganador en The Best

Lionel Messi encabezó una encuesta increíblemente reñida en la que votaron entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, así como periodistas expertos y aficionados de todo el mundo.

Con el ganador de la Copa del Mundo de 2022 y el internacional noruego Erling Haaland empatados con 48 puntos, estaban separados por el número de nominaciones de primera opción que Messi recibió en los votos de los capitanes de las selecciones nacionales, según las Reglas de Asignación (artículo 12) . El delantero francés Kylian Mbappé terminó tercero con 35 puntos.