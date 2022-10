Un ídolo de Millonarios ilusiona a la hinchada: comparó esta crisis con el título de 2017

Millonarios se juega esta noche el todo por el todo para no llegar a la última fecha de la fase regular de la Liga BetPlay pendiendo de un hilo y quiere que esta noche frente a Independiente Medellín en el estadio El Campín, quede finiquitada de una buena vez su clasificación a los cuadrangulares.

Después de haber sido completamente arrollador en la primera mitad de la temporada, el 'embajador' atraviesa por una preocupante crisis deportiva en la que ha podido ganar apenas uno de sus últimos siete partidos.

Hace bastantes fechas que está cerca de sellar su cupo en cuadrangulares y aunque parecía hipotética una eventual eliminación, hoy está más latente que nunca esa posibilidad.

Vikonis explica la crisis de Millonarios

Para bajar un poco la tensión que existe alrededor del encuentro de esta noche, Nicolás Vikonis habló en la previa y dio varios mensajes cargados de mucha sabiduría en base a la experiencia de su etapa en Millonarios y de cuando levantó el histórico título de 2017 frente a Independiente Santa Fe. El uruguayo se mostró confiado en que este es un bache por el que ya ha pasado el equipo y ahora vendrá la recuperación justo en una fase clave.

"Creo que todos los procesos que conducen al éxito, ojalá fueran caminos lineales y todos ascendentes. Creo que aprender a vivir en la turbulencia de los resultados como pasa en el fútbol es algo muy sano. Hoy Millos está atravesando por una crisis de resultados y la forma de salir es conseguir uno. Parece tan fácil pero es a veces es difícil ganar un juego. Siento que en este momento es fundamental mantener la confianza y tranquilidad de lo que venía haciendo el equipo", dijo.

Y continuó: "Hoy en este cierre que está muy parejo, con muchísimos equipos haciendo las cosas bien, Millonarios encuentra con la enorme posibilidad de dar un paso adelante. Con esa jerarquía que sé que la tiene el plantel, ese cuerpo técnico y la institución. He hablado con gente cercana del club y el proceso deportivo de Millonarios es buenísimo, es muy exitoso. Hoy tiene que demostrar todo eso bueno que ha venido haciendo y estoy seguro que lo va a hacer".

La similitud con el título de Millonarios en 2017

Comparando lo vivido en 2017, Vikonis señaló que el 'embajador' pasa por un momento bastante similar y se ilusiona con el título de diciembre. "Después, en el diagrama del torneo, como siempre dije, los momentos y cómo uno llega es lo que va determinando. La vez que nos tocó ganar a nosotros habíamos tenido un inicio muy complejo y duro, luego el barco se enderezó y después fluyó tranquilo hasta encontrar la estrella. Hoy se inició muy bien y está en un pequeño momento de bache, pero quién no dice que sea el momento de conseguir una nueva estrella".

Mucho se ha discutido sobre la forma avasallante en la que Millonarios comenzó la temporada y se compara con el desencuentro en el juego que predomina hoy. Confundido, sin ideas y a veces sin ganas, siendo muy superado por equipos con nóminas de un nivel inferior. Sin embargo, Vikonis advirtió que hay mecanismos de juego que siguen vigentes y que son el puntapié de la ilusión para que el rendimiento mejore.

"Es más lo que uno entiende del fútbol y veo a un equipo que tiene muy claro a lo que juega, con roles muy definidos y que tenía una armonía buenísima que insisto, no la ha perdido. El otro día me senté tranquilo para ver en vivo a Millonarios y vi movimientos muy sincronizados y ciertas búsquedas. El fútbol es hermoso porque tiene eso, a veces en la simplicidad del juego de que entre o no la pelota, cambia mucho", declaró.

"Esa atmósfera que se generó fue real, porque Millonarios estaba marcando una superioridad muy grande en el fútbol colombiano y eso puede haber generado cierta calma. Millonarios ha sufrido varias veces que llega dominando totalmente la fase regular y no puede cristalizar eso en la fase final. De repente la caída se dio ahorita para entrar fuertes al cuadrangular. Yo no tengo dudas que Millonarios va a estar en los ocho", concluyó el portero con presente en Mazatlán de México.