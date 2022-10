El grito de Luisa Agudelo que se escuchó por todo el mundo: "¡los amo, Colombia!"

Luisa Agudelo, la persona que puso a soñar a todo un país con poder conquistar la Copa del Mundo femenina Sub-17, pues la guardameta antioqueña fue la encargada de atajar el penal que le dio a Colombia el tiquete de la final del certamen inicial, dejando su nombre marcado en la historia del fútbol colombiano.

Tras lo ocurrido en la tanda de penales frente a Nigeria, la arquera no escondió su felicidad por obtener este gran paso en el Mundial, quedando como una de las protagonistas del equipo que dirige Carlos Paniagua.

"Feliz, viene una final del mundo, vamos con todas las ganas. No hay palabras. Darle felicidad a un país y un equipo que ha trabajado duro por esto, de verdad muy feliz y orgullosa y a darla toda", fueron las palabras de Luisa Agudelo tras atajar el penal que hizo que todas sus compañeras la fueran abrazar.

De igual forma, habló sobre la tanda de penales y como fue la preparación para lo que es este mundial, dejando un mensaje claro para todos los aficionados colombianos, quienes han llenado las redes sociales con palabras de agradecimiento.

"Se siente de todo, no hay palabras, no sé decir lo que esto significa. Desafortunadamente, algunas de las que preparamos no se dieron, pero acá estamos. Sentí de todo, dedico esto, lo dedico a mi mamá y mi familia y los que me apoyan por estar acá... ¡Los amo Colombia!", finalizó la jugadora de la Selección Colombia.

Luisa Agudelo y un trabajo de sacrifico

Por último, la jugadora colombiana habló de como ha sido la concentración del combinado patrio durante el mundial, afirmando que este paso a la final son los frutos del trabajo fuerte y los sacrificios que han hecho todo un equipo para darle alegría a un país.

“Fue todo un equipo orando, sacrificando para que todo un país feliz y este en alto, la verdad estoy muy contenta por lo que hemos logrado en el mundial”, agregó Luisa Agudelo en los micrófonos de Win Sports.