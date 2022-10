¿Negocio caído? Equipo grande de Argentina le cerró la puerta a Daniel Ruiz

En esta época del año, los equipos de fútbol comienzan a mirar alternativa para reforzar sus plantillas para la próxima temporada, motivo por el cual, se especula la posible vinculación varios nombres de jugadores del fútbol colombiano a clubes del exterior, generando alguna expectativa en los hinchas de los respectivos equipos de donde son estos jugadores.

Durante las últimas semanas, se dio a conocer un supuesto interés de Boca Juniors por Daniel Ruiz, actual jugador de Millonarios, pues Mauricio ‘Chicho’ Serna, integrante del consejo de fútbol de Boca Juniors, dio a conocer los nombres de futbolistas que le parecen interesante en el FPC, haciendo que se rumorara que los jugadores en mención estarían en planes del equipo Xeneize.

“Hay nombres, es aburridor dar nombres, después nos los quieren vender muy costosos. Por ejemplo, a mí, me llama la atención, ‘el 10’ de Millonarios, no sé si ya lo vendieron o no [Daniel Ruiz]. Los jugadores en el Tolima siempre son interesantes. Sebastián Gómez, de Nacional, es interesante. Hay muchos nombres, que son muy importantes. Aunque hoy, lo digo con todo respeto, la liga colombiana está atravesando una caída de competencia, no muy buena”, agregó el exjugador colombiano en los micrófonos de Win Sports.

Luego de estas palabras, los medios nacionales dieron a conocer que Boca seguía de cerca a Daniel Ruiz, haciendo crecer los rumores de la posible salida de Millonarios. Sin embargo, el exjugador de Nacional y ahora parte del comité de Boca tuvo que salir aclarar que el equipo argentino no está interesado en el ‘10’ del conjunto azul y que todo es una mala interpretación de los periodistas colombianos.

Boca Juniors le cierra la puerta a Daniel Ruiz

Tras darse a conocer el supuesto interés de Boca por el jugador colombiano, Mauricio Serna, tuvo que salir a aclarar el rumor que se comenzó a regar en las redes sociales, afirmando que, los jugadores que nombró es un gustó personal, más no un gustó de la directiva del club gaucho.

“No, no, no. Ustedes, los periodistas, son especialistas en cambiar lo que uno dice…. A mí me preguntan que si nosotros seguimos futbolistas colombianos. Yo dije que no daba nombres, porque era un irrespeto. Que hay jugadores que a mí me gustan y hablé del volante ‘10’ de Millonarios, que los jugadores del Tolima son muy interesantes, de Sebastián Gómez, de Nacional. Pero no dije que Boca los estuviera mirando, dije que, a mí, ‘Chicho’ Serna, me gustaba”, agregó el exjugador de Colombia en conversaciones con el Vbar de Caracol Radio.