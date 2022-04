Oficial: la era Juan Carlos Osorio en América de Cali llegó a su fin

La historia de Juan Carlos Osorio parece haber llegado a su fin y a pesar de haber rechazado una oferta en horas de la mañana de este miércoles, el técnico risaraldense ha llegado a un acuerdo con el América de Cali para dejar de ser el entrenador.

América de Cali, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales confirmó la salida del técnico risaraldense.

Informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, tras una decisión tomada por mutuo acuerdo y un esfuerzo de ambas partes, se dio por terminada la vinculación contractural con el estratega Juan Carlos Osorio

La decisión de la dirigencia del América con Osorio era clara

Tulio Gómez y compañía se habían propuesto dar por finalizado de una vez por todas el vínculo de Osorio con América, pero la parte económica fue la gran piedra en el zapato. Dentro del contrato, está estipulado que el adiestrador tiene una cláusula de recisión de 800 mil dólares, monto que la directiva le debe pagar si quiere prescindir de los servicios.

Sin mucha caja para pagarle la totalidad de la indemnización, la junta directiva empezó reuniones directas esta semana con 'JCO' para llegar a un acuerdo. Incluso hubo una oferta formal de 200 mil dólares, una reducción importante respecto al monto estipulado.

Juan Carlos Osorio había rechazado esa oferta

De acuerdo a Caracol Radio, el entrenador rechazó la propuesta, pues siente que aún el equipo puede levantar la cabeza y no considera que su ciclo hasta el momento sea un fracaso. Además, se mantiene en la cifra pactada en el contrato y si no es por los 800 mil dólares de la indemnización, no aceptará el despido.

El próximo reto del América de Cali será el próximo domingo en el Pascual Guerrero contra Millonarios. Los rojos marchan en la posición 15 de la tabla, con 15 puntos, a cuatro de entrar al selecto grupo de los ochos.

