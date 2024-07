Once Caldas está 'derechito' en la Liga 2024-II: vea el gol del triunfo vs. Águilas Doradas

Este sábado 20 de julio, Once Caldas recibió a Águilas Doradas para disputar un partido correspondiente a la primera fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Los dirigidos por Hernán Darío 'El Arriero' Herrera se impusieron por 1-0 en el Estadio Palogrande y volvieron a reclamar tres puntos para igualar la marca de Independiente Santa Fe. La escuadra comandada por José García Herrera todavía no 'despega' y sigue sin sumar en el Clausura.

El partido estuvo parejo de principio a fin y los 'dorados' merecieron algo más; sin embargo, se enfrentaron a un James Aguirre inspirado. El equipo de Rionegro, que venía de perder 1-2 contra el América de Cali en el Estadio Alberto Grisales, ejecutó varios remates de media distancia; sin embargo, el arquero bumangués se lució con notables atajadas.

Al minuto 53', Juan Pablo Patiño ejecutó un espectacular centro por la banda izquierda, luego de una recuperación de Mateo Garcia y un pase de Iván Rojas. Michael Barrios apareció 'como un rayo' entre Víctor Andrés Moreno y Jeison Quiñónes, quien finalmente no terminó llegando al América de Cali. Pues bien, el exjugador de la 'mecha' y Los Ángeles Galaxy ejecutó un gran cabezazo, con el cual venció el arco custodiado por José David Contreras.

Al final, no quedó tiempo para más y el 'blanco blanco' sumó su segundo triunfo consecutivo. Águilas Doradas, que todavía no encuentra el rumbo tras la partida de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, tendrá que recomponer el camino para no volver a perderse los cuadrangulares semifinales.

Once Caldas 1 - Águilas Doradas 0: vea el gol del triunfo

¿Cuándo vuelven a jugar Once Caldas y Águilas Doradas?

El próximo sábado 27 de julio, el 'Arriero' se reencontrará con Atlético Nacional. El partido entre 'albos' y 'verdes' se llevará a cabo en Manizales y arrancará a las 4:00 p. m. (Colombia). Por su parte, los 'dorados' recibirán a Patriotas el próximo domingo 28 de julio (horario por definir), en Rionegro.