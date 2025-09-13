CANAL RCN
Regresan las ligas europeas: los partidazos de este fin de semana en Colombia y el mundo

Prográmese para lo que serán los partidazos durante este fin de semana 13 y 14 de septiembre en Colombia y el mundo.

Foto: FC Bayern

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
08:00 a. m.
Después de las emociones de la fecha FIFA que se llevó en las últimas dos semanas, el fútbol europeo y las mejores ligas del mundo regresan a la acción este fin de semana del 13 y 14 de septiembre por lo que a continuación le contamos la programación de los mejores encuentros a lo largo de los dos días.

La presencia colombiana en Europa, como siempre está garantizada y este fin de semana diferentes jugadores de la selección Colombia regresarán a sus clubes para encaminar el inicio de temporada.

Mejores partidos del fin de semana

Sábado 13 de septiembre

  • Arsenal vs. Nottingham Forest – 6:30 a.m.
  • Bournemouth vs. Brighton – 9:00 a.m.
  • Everton vs. Aston Villa – 9:00 a.m.
  • Newcastle vs. Wolverhampton – 9:00 a.m.
  • Real Sociedad vs. Real Madrid – 9:15 a.m.
  • Juventus vs. Inter – 11:00 a.m.
  • West Ham vs. Tottenham – 11:30 a.m.
  • Bayern Múnich vs. Hamburg – 11:30 a.m.
  • Atlético Madrid vs. Villarreal – 2:00 p.m.
  • Brentford vs. Chelsea – 2:00 p.m.
  • Fortaleza vs. América de Cali – 2:00 p.m.
  • Alianza vs. Millonarios – 4:10 p.m.
  • Estudiantes vs. River Plate – 5:00 p.m.
  • Once Caldas vs. Envigado – 6:20 p.m.
  • Tigres vs. León – 8:00 p.m.
  • Atlético Nacional vs. Bucaramanga – 8:30 p.m.
Domingo 14 de septiembre

  • Burnley vs. Liverpool – 8:00 a.m.
  • Manchester City vs. Manchester United – 10:30 a.m.
  • Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena – 2:00 p.m.
  • Barcelona vs. Valencia – 2:00 p.m.
  • Rosario Central vs. Boca Juniors – 3:30 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto – 4:10 p.m.
  • Pereira vs. Llaneros – 6:20 p.m.
  • Deportes Tolima vs. Boyacá Chicó – 8:30 p.m.
