¿Quién es Luis Suárez, el autor del 'póker' ante Venezuela? La FIFA le dedicó publicación

Luis Javier Suárez Charris se ganó un lugar en la Copa del Mundo gracias a su impecable actuación en el partido donde la Selección Colombia se enfrentó a Venezuela. El delantero que nunca había marcado con la 'Tricolor', terminó haciendo 4 goles en un solo compromiso.

Fue inicialista y respondió a la confianza de Lorenzo en este último partido de Eliminatorias. Marcó el gol del empate 2-2 en el momento más difícil del encuentro, luego selló la remontada con el 3-2 y no se quedó contento hasta que Colombia sacó 3 goles de diferencia.

¿Quién es Luis Javier Suárez?

El delantero samario de 27 años, actualmente es jugador de Sporting de Lisboa de Portugal, club que pagó más de 20 millones de euros en el pasado mercado de fichajes para quitárselo al Almería, de la segunda división del fútbol español.

Suárez es samario y en el fútbol colombiano jugó poco. Comenzó su carrera en Leones de Itagüí en la segunda división, pero muy pronto llamó la atención desde el fútbol internacional y se fue a jugar a las divisiones menores de Granada en España.

Pasó por varios clubes del ascenso español como Real Valladolid o Gimnastic de Tarragona, donde siempre destacó con goles. El Granada lo fichó en la temporada 2020/21, donde pudo debutar en primera división española, jugando un par de años, donde marcó varios tantos.

Su rendimiento lo llevó a un club como Olympique de Marsella en Francia, pero solo jugó 7 partidos en la Ligue 1, por lo que regresó a España con Almería. Descendió con este club y se quedó un año en LaLiga2, donde hizo 27 goles y entregó 8 asistencias, lo que lo llevó a su actual club en Portugal.

La publicación de la FIFA en honor a Luis Javier Suárez

El samario, desde que comenzó su carrera ha sido comparado con su homónimo, el histórico goleador uruguayo Luis Suárez, razón por la cual, muchas veces lo tienen que mencionar incluyendo su segundo nombre, para evitar confusiones.

Sin embargo, tras su gran rendimiento, la FIFA y la misma Selección Colombia, se aprovecharon para hacer una publicación similar: el Luis Suárez de Santa Marta.