¿Llegará a Nacional?: el exDT de Millonarios que suena para llegar al cuerpo técnico del 'verde'

El martes pasado, Atlético Nacional dio una de las grandes sorpresas del Fútbol Profesional Colombiano al anunciar la salida de Pablo Repetto. A pesar de que el entrenador uruguayo había llegado al 'verde' con la intención de liderar un proceso de 'largo aliento', las directivas del cuadro antioqueño tomaron una radical decisión. Su lugar lo ocupará Efraín Suárez, un exjugador mexicano que nunca ha dirigido a un equipo en propiedad.

A pesar de que Repetto no había maravillado con su fútbol, los resultados conseguidos en el Clausura 2024 no habían sido malos, pues ocupaba la tercera posición del 'todos contra todos' con cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. Aun así, los altos mandos del bicampeón de la Copa Libertadores decidieron apartar a un técnico experimentado, para darle paso a un 'primíparo'. Suárez, quien fue AT de New York City FC, Standard Lieja y Club Brujas, reveló su cuerpo técnico.

El mexicano tendría dos hombres a su lado para liderar este proyecto. A su compatriota Luis Pérez, quien cuenta con Licencia UEFA PRO. Su otra 'mano derecha' sería el colombiano Juan José Correa, quien estudió en la Federación Española de Fútbol y también posee dicha licencia. El último de ellos goza de un amplia experiencia en el cuadro 'embajador'.

¿Juan José Correa no será el AT de Efraín Suárez?

Correa fue DT de la Sub 20 y Sub 17 Millonarios FC. También se desempeñó como Director Metodología del 'albiazul'. Tuvo un gran impacto en la 'cantera' del equipo que preside Enrique Camacho y puede que su pasado provoque ciertas preocupaciones entre la afición 'verdolaga'; sin embargo, su llegada no está confirmada.

"Juan José Correa no será AT de Atlético Nacional

al proyecto se unirá un ex verdolaga, hombre de la casa. Información con Paolo Arenas y Oscar Tobón", señaló Pilar Velásquez.

Cabe resaltar que el español Guillermo Hamdan sería el nuevo preparador físico de Nacional. Dicho integrante también tiene licencia UEFA PRO, por lo cual se espera ver un cuerpo técnico preparado y listo para obtener buenos resultados en el balompié colombiano.

Así fue la llegada de Efraín Suárez a Nacional: video