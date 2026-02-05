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Mala noticia para Luis Suárez y Richard Ríos en el fútbol portugués: ya es oficial

Los dos colombianos buscaban dar la sorpresa en su primera temporada en la Primeira Liga, pero el sueño se frustró.

Richard Ríos y Luis Suárez
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
08:19 p. m.
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Al comienzo de la temporada en el fútbol europeo, había ilusión entre los colombianos debido a fichajes que se presentaron en el fútbol portugués, pues Richard Ríos y Luis Javier Suárez llegaron a grandes clubes de esta liga, por lo que podían pensar en títulos.

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Sin embargo, un sueño para ambos se frustró este sábado 2 de mayo, pues no se dieron los resultados que necesitaban y el FC Porto logró quedarse con el título de la Primeira Liga, faltando dos fechas para que terminara el campeonato.

Las cuentas que hacían Richard Ríos y Luis Suárez

Benfica y Sporting de Lisboa tenían opciones todavía, pero lo primordial era que Porto no ganara, algo que evidentemente no pasó, pues lograron imponerse por 1-0 frente a FC Alverca, lo que les dio el título independientemente del resultado.

Además, el Benfica no hizo su tarea, pues a primera hora habían empatado 2-2 frente a Familicao, incluso con un buen gol del volante antioqueño Richard Ríos, lo que complicó más las opciones. Sporting jugará este lunes, ya con la resignación.

¿Qué queda para Richard Ríos y Luis Suárez en la Liga de Portugal?

La competencia ahora es entre sí. En Portugal solo hay dos cupos para la Champions League: uno para el campeón que va directo a fase de grupos y el segundo puesto que entra a fase de play-offs. En ese sentido, tendrán que disputarse ese lugar a como dé lugar.

Por otro lado, Luis Javier Suárez tiene mucho más en juego. Por un lado, buscará quedarse con el premio individual como máximo artillero, liderando la tabla con 25 goles, 4 más que su perseguidor más cercano, Vangelis Pavlidis del Benfica.

Además, para el próximo 25 de mayo está programada la gran final de la Copa de Portugal, donde Sporting se medirá frente a SCU Torreense, equipo que milita en la segunda división y fue la revelación de la competencia. Allí, Suárez buscará su primer título en Portugal.

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