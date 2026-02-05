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Se movió la tabla del descenso: así quedó tras las victorias de Boyacá Chicó y Jaguares

Se jugaron duelos directos por la tabla del descenso y hay movimientos clave de cara al segundo semestre de competencia.

Chicó Jaguares descenso
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
05:57 p. m.
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Este sábado 2 de mayo, se jugaron dos partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay, donde cuatro clubes que ya están eliminados, pero que estaban jugándose algo clave: su lugar en la tabla del descenso de cara al segundo semestre.

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Hay que recordar que en la tabla del promedio solamente se cuentan los partidos de la fase de todos contra todos, por lo que estos equipos ya solo tienen 19 partidos para definir quiénes caerán a la segunda división del FPC en 2027.

Los partidos claves en el descenso este sábado

A primera hora, Boyacá Chicó logró golear por 3-0 a Llaneros FC, siendo un resultado sorpresivo y que le da algo de esperanza al equipo 'ajedrezado' para salvarse de cara a fin de año. Sin embargo, el promedio que tienen es muy difícil de revertir y prácticamente depende de campañas muy malas de Cúcuta y Jaguares, los más recientes ascendidos.

El otro compromiso fue justamente este duelo directo. Jaguares recibió a Cúcuta en Montería, donde lograron imponerse por 2-0, un resultado que movió la tabla del descenso, pues los 'Felinos' salieron de zona de descenso y el 'Motilón' regresó nuevamente a la última casilla de esta tabla.

Este domingo, se jugarán los 7 partidos restantes de la fecha 19, donde clubes que están comprometidos con el descenso tendrán actividad, como Alianza FC, Internacional de Bogotá y Deportivo Cali.

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay

Luego de estos partidos, así quedó la temida tabla del descenso.

20. Cúcuta Deportivo - 0.8421
19. Boyacá Chicó - 0.8866
18. Jaguares de Córdoba - 0.9474
17. Alianza FC - 1.1146
16. Internacional de Bogotá - 1.1146
15. Deportivo Cali - 1.1354

descenso
FOTO: Dimayor
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