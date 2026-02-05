Partidazos en Colombia y el Mundo este puente festivo 1, 2 y 3 de mayo: horarios

El fútbol se roba todas las miradas durante el fin de semana del 1, 2 y 3 de mayo, coincidiendo con el puente festivo en Colombia. La agenda deportiva llega cargada de partidos decisivos tanto a nivel local como en las principales ligas de Europa, configurando un panorama ideal para los aficionados que planean seguir cada detalle desde casa.

En el plano nacional, la Liga BetPlay entra en su momento más determinante. La última jornada del todos contra todos definirá a los ocho equipos que avanzarán a los cuadrangulares finales, lo que convierte el domingo en una fecha de alto voltaje. Con varios clubes peleando por un lugar en la siguiente fase, los encuentros se disputarán de manera simultánea, añadiendo tensión y emoción a cada minuto.

Definiciones clave en Colombia

La jornada promete ser una de las más intensas del semestre. Equipos tradicionales y sorpresas del campeonato llegan con opciones matemáticas, por lo que cada gol puede alterar la tabla de posiciones. La expectativa es máxima, no solo por los clasificados, sino también por el orden en el que accederán a la fase definitiva, un factor que puede marcar diferencia en el camino hacia el título.

Los hinchas, por su parte, vivirán una auténtica montaña rusa de emociones, pendientes de lo que ocurra en diferentes estadios del país. La combinación de resultados será determinante en una fecha que, como es habitual, no da margen para errores.

Europa también ofrece duelos imperdibles

En el ámbito internacional, el fin de semana también presenta compromisos de gran atractivo. En la Premier League se roba la atención el clásico entre Manchester United y Liverpool, dos históricos que siguen en la lucha por asegurar posiciones en competiciones europeas.

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Por su parte, en la Bundesliga, ya con el título en manos del Bayern Múnich, el equipo bávaro afrontará un nuevo compromiso frente al Heidenheim, en un partido que servirá para mantener el ritmo competitivo y seguir consolidando su dominio.

Finalmente, en LaLiga, el FC Barcelona se acerca cada vez más al título, mientras que el Real Madrid continúa en la pelea, buscando cerrar la temporada de la mejor manera posible.

Con este panorama, el fútbol se convierte en el gran protagonista del puente festivo, ofreciendo una agenda cargada de emociones que invita a no despegarse del sillón.

Viernes 1 de mayo

Leeds United vs. Burnley – 2:00 p.m.

Once Caldas vs. Nacional – 6:00 p.m.

Sábado 2 de mayo

Bayern Múnich vs. Heidenheim – 8:30 a.m.

Newcastle vs. Brighton – 9:00 a.m.

Valencia vs. Atlético Madrid – 9:15 a.m.

Arsenal vs. Fulham – 11:30 a.m.

Boyacá Chicó vs. Llaneros – 2:00 p.m.

Osasuna vs. Barcelona – 2:00 p.m.

Central Córdoba vs. Boca Juniors – 2:15 p.m.

Jaguares vs. Cúcuta – 4:00 p.m.

Domingo 3 mayo