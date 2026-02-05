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Lo que no cuentan de las obras del Metro de Bogotá: los retrasos que causan dolores de cabeza

El viaducto se consolida como el atractivo del Metro, pero por debajo la realidad es distinta.

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
08:11 p. m.
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Mientras la estructura elevada del Metro de Bogotá avanza según lo programado, las obras complementarias con respecto a la calle presentan rezagos significativos que prolongan las afectaciones a los ciudadanos, según informes de interventoría analizados por el Concejo.

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De acuerdo con documentos oficiales, con corte a marzo de este año, el proyecto registra demoras considerables en acabados de estaciones, accesos peatonales y adecuaciones del espacio público, elementos que impactan directamente la vida cotidiana de quienes residen cerca de las obras.

El viaducto se consolida, pero abajo la situación es contraria

El caso más crítico corresponde a la estación 5 de Kennedy, donde los acabados apenas superan el 4 % de ejecución cuando deberían estar por encima del 33 %. En accesos peatonales de esta misma estación, el avance ni siquiera alcanza el 2 %, muy por debajo del 16 % programado.

Estas demoras significan la prolongación de cerramientos, incremento en la congestión vehicular y mayores afectaciones al comercio local. Los residentes de las zonas intervenidas continúan enfrentando ruido permanente, acumulación de polvo, cortes o presión irregular en el suministro de agua.

El llamado desde el Concejo: poner al día las obras

Según la advertencia presentada en el Concejo de Bogotá, la situación no es aislada. En estaciones cercanas del mismo corredor, los acabados presentan niveles de ejecución por debajo del 20 % de lo programado, evidenciando un patrón de retrasos en las obras complementarias.

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En varios puntos del trazado, los vecinos conviven con vías intervenidas, accesos provisionales y cambios constantes en el espacio público, mientras esperan que estas obras avancen al mismo ritmo que el viaducto elevado.

El reto, según lo planteado en el análisis, consiste en trabajar para evitar más retrasos y poner al día las obras según los cronogramas y planes previamente aprobados.

Desde la empresa Metro de Bogotá y la interventoría, estos informes técnicos hacen parte del seguimiento permanente al contrato y permiten identificar los frentes que requieren ajustes dentro del cronograma general de la obra.

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