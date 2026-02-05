Westcol rompió silencio sobre video íntimo filtrado y señaló a la streamer Milica: ella respondió

Hace algunos días, el reconocido streamer Westcol fue tendencia en redes sociales luego de que se filtrara un contenido de carácter íntimo, donde se le veía compartir con la influencer argentina 'Milica', situación que generó controversia.

Tras la filtración de fotos y un video, la streamer reveló en sus redes sociales el origen de esta filtración, asegurando que ella le envió todo a un amigo de confianza hace meses, quien decidió publicarlo sin su permiso.

Quien aparece conmigo en las fotos le pido mil disculpas por esta situación, es alguien a quien le tengo mucho respeto y cariño; jamás haría algo para dañarlo. Perdón.

Westcol reaccionó tras la polémica del video filtrado

A través de su canal de Kick en medio de una transmisión en directo, Westcol se refirió a esta situación, haciendo algunos comentarios despectivos tras la polémica, recordando que todo salió justo cuando avanza en su relación con la influencer Luisa Castro.

"A mi me da vergüenza eso. Estamos en el tiempo donde usted se mete con una vieja y usted tiene mujer, y ella misma sale a hablar de eso", dijo en medio de su molestia.

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Milica rechazó la reacción de Westcol

Tras las declaraciones del colombiano, Milica volvió a escribir en su cuenta de X, manifestando su rechazo por lo sucedido y recordando que no fue ella quien filtró el contenido. Además, recordó que él fue quien empezó a hablar de que estuvieron juntos, incluso mencionándolo en una vulgar canción.

"Me lo tomé con humor y hasta lo defendí", dijo inicialmente, asegurando que lo de la canción lo publicó sin consultárselo. "¿Con qué cara habla de enojarse por no guardar silencio, si quien hizo público todo fue él y el que hablaba del tema en stream era él?", añadió.