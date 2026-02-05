CANAL RCN
Tendencias

Westcol rompió silencio sobre video íntimo filtrado y señaló a la streamer Milica: ella respondió

El creador de contenido antioqueño se pronunció en sus redes sociales tras el video filtrado con una influencer argentina.

Westcol streamer colombiano en Premios Grammy
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
06:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace algunos días, el reconocido streamer Westcol fue tendencia en redes sociales luego de que se filtrara un contenido de carácter íntimo, donde se le veía compartir con la influencer argentina 'Milica', situación que generó controversia.

Luisa Castro, novia de Westcol, aparece en redes tras filtrarse presunto video de infidelidad
RELACIONADO

Luisa Castro, novia de Westcol, aparece en redes tras filtrarse presunto video de infidelidad

Tras la filtración de fotos y un video, la streamer reveló en sus redes sociales el origen de esta filtración, asegurando que ella le envió todo a un amigo de confianza hace meses, quien decidió publicarlo sin su permiso.

Quien aparece conmigo en las fotos le pido mil disculpas por esta situación, es alguien a quien le tengo mucho respeto y cariño; jamás haría algo para dañarlo. Perdón.

Westcol reaccionó tras la polémica del video filtrado

A través de su canal de Kick en medio de una transmisión en directo, Westcol se refirió a esta situación, haciendo algunos comentarios despectivos tras la polémica, recordando que todo salió justo cuando avanza en su relación con la influencer Luisa Castro.

"A mi me da vergüenza eso. Estamos en el tiempo donde usted se mete con una vieja y usted tiene mujer, y ella misma sale a hablar de eso", dijo en medio de su molestia.

Filtraron videos de Westcol con streamer argentina mientras viaja con Luisa Castro
RELACIONADO

Filtraron videos de Westcol con streamer argentina mientras viaja con Luisa Castro

Milica rechazó la reacción de Westcol

Tras las declaraciones del colombiano, Milica volvió a escribir en su cuenta de X, manifestando su rechazo por lo sucedido y recordando que no fue ella quien filtró el contenido. Además, recordó que él fue quien empezó a hablar de que estuvieron juntos, incluso mencionándolo en una vulgar canción.

"Me lo tomé con humor y hasta lo defendí", dijo inicialmente, asegurando que lo de la canción lo publicó sin consultárselo. "¿Con qué cara habla de enojarse por no guardar silencio, si quien hizo público todo fue él y el que hablaba del tema en stream era él?", añadió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Se pronunció 'influencer' al que esposa de Yeison Jiménez señaló por acoso y difamación

Artistas

¿’Michael’ tendrá secuela? Revelan cuándo iniciaría el rodaje de la segunda parte de la vida del ‘rey del pop’

Artistas

La publicación de Andy Rivera tras confirmarse el embarazo de Lina Tejeiro: ¿Indirecta?

Otras Noticias

Chocó

24 años de la masacre de Bojayá: una huella imborrable que aún duele en Chocó

Más de dos décadas después, la situación en Chocó parece no haber cambiado.

Liga BetPlay

Se movió la tabla del descenso: así quedó tras las victorias de Boyacá Chicó y Jaguares

Se jugaron duelos directos por la tabla del descenso y hay movimientos clave de cara al segundo semestre de competencia.

Finanzas personales

Cómo arreglar una deuda en Colombia: opciones legales y claves

Estados Unidos

Estados Unidos podría aportar hasta 100 millones de dólares para contener la radiación de Chernóbil

Cuidado personal

¿Felicidad bajo la lluvia?: así el cuerpo podría producir serotonina en esta condición