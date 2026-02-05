Spirit Airlines cancela vuelos: esto es lo que puede pasar con su tiquete desde hoy

La cancelación inmediata de todos los vuelos de Spirit Airlines desde el 2 de mayo de 2026 deja a miles de pasajeros en Colombia con una duda clave: qué pasará con sus tiquetes.

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Según la Aerocivil, cerca de 10.000 pasajeros están afectados. Spirit Airlines informó que notificará a los usuarios por correo electrónico para que puedan conocer las opciones disponibles en cada caso, principalmente relacionadas con reembolsos.

Sin embargo, el contexto operativo es más restrictivo: el cierre de la aerolínea implica también la interrupción de su atención al cliente, lo que limita la posibilidad de gestionar solicitudes de forma directa.

La Aerocivil señaló que el Grupo de Intermediación de Aeropuertos de la Aerocivil mantendrá presencia reforzada en las terminales donde operaba la aerolínea, con el propósito de brindar orientación general a los pasajeros afectados sobre los canales institucionales disponibles.

¿Qué puede pasar con su tiquete tras la cancelación de Spirit Airlines?

La Aeronáutica Civil señala que la responsabilidad frente a los pasajeros recae directamente en la aerolínea. En ese marco, Spirit Airlines reiteró su compromiso de devolver el dinero a quienes no hayan iniciado su viaje.

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En la práctica, el proceso no depende de gestión activa del usuario en canales tradicionales. De acuerdo con lo informado por la aerolínea a CNN, los reembolsos se están realizando de forma automática en algunos casos, especialmente para pagos con tarjeta, mientras que otros métodos podrían depender de procesos adicionales vinculados a la liquidación de la compañía.

Por esta razón, la principal recomendación práctica es revisar las notificaciones recibidas directamente, ya que allí se define el procedimiento aplicable a cada usuario.

Adicionalmente, la Superintendencia de Transporte ejercerá vigilancia sobre la protección de los derechos de los pasajeros y el cumplimiento de las obligaciones por parte de la aerolínea.

¿Hay opciones de reubicación o alternativas de viaje?

El plan de contingencia anunciado por la Aerociviol contempla posibles apoyos del sector aéreo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) adelantará contactos con operadores para evaluar mecanismos de atención a los pasajeros afectados.

En el plano operativo, Avianca activó un plan de protección voluntaria que permite reubicación sin costo de tarifa aérea para pasajeros con tiquetes entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, sujeto a disponibilidad. Por su parte, LATAM manifestó su intención de apoyar con su capacidad transportadora y se encuentra estructurando su oferta.