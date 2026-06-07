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Portugal vs. España en vivo: hora, TV y todo sobre el clásico ibérico

Portugal y España se juegan el pase a cuartos de final: hora y transmisión en vivo.

portugal vs españa hora y donde ver en vivo
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 06 de 2026
07:59 a. m.
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Portugal vs. España se jugará este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El Clásico Ibérico enfrentará a dos de las selecciones más fuertes del torneo en el Estadio de Dallas, con un cupo a los cuartos de final en juego.

Portugal vs. España: cuándo y dónde ver en Colombia

El Mundial 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados con el enfrentamiento entre Portugal y España, dos selecciones que llegan con argumentos para pelear por el título y que ahora deberán eliminarse en los octavos de final.

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El compromiso se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio de Dallas, Texas, y comenzará a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través del Canal RCN y por todas nuestras plataformas digitales.

Más allá del boleto a los cuartos de final, el encuentro revive una de las rivalidades más tradicionales del fútbol europeo. El denominado Clásico Ibérico vuelve a escena en un Mundial con el ingrediente especial de enfrentar a una España en ascenso y a una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo.

¿Cómo llegan Portugal y España al partido?

España fue de menos a más durante el campeonato. Tras un inesperado empate en su debut frente a Cabo Verde, reaccionó con autoridad al golear a Arabia Saudita y vencer a Uruguay para quedarse con el liderato de su grupo.

Esa recuperación se confirmó en la ronda anterior, cuando superó con contundencia 3-0 a Austria, resultado que reforzó su condición de candidata al título.

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Portugal, en cambio, tuvo un camino más irregular. Igualó con RD Congo en el estreno, goleó a Uzbekistán y cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Colombia.

Su clasificación a los octavos llegó después de vencer 2-1 a Croacia en un partido marcado por decisiones arbitrales que generaron polémica.

¿Qué dice el historial del Clásico Ibérico?

El duelo de Dallas será el enfrentamiento número 42 entre ambas selecciones. La estadística favorece a España, que suma 17 victorias frente a seis de Portugal, mientras que 18 compromisos terminaron igualados.

Sin embargo, el antecedente más reciente quedó en manos del equipo portugués. Ambos disputaron la final de la UEFA Nations League, donde empataron 2-2 y Portugal terminó levantando el trofeo tras imponerse en la definición por penales.

En los Mundiales también existen recuerdos importantes. España eliminó a Portugal en los octavos de final de Sudáfrica 2010 con un gol de David Villa, camino que terminaría con la conquista de su única Copa del Mundo. En Rusia 2018 protagonizaron un vibrante empate 3-3, con Cristiano Ronaldo como figura gracias a un histórico triplete.

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Con el pase a cuartos en juego, el Clásico Ibérico promete ser uno de los encuentros más atractivos de todo el Mundial 2026. La experiencia de Portugal y el crecimiento de España convierten este choque en una cita imperdible para los aficionados al fútbol.

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